Draghi presenta la dimissió i Itàlia s’aboca a unes noves eleccions

Mario Draghi va jugar fort, va perdre de forma clamorosa i va esperar una nit per, com havia promès, presentar la dimissió si no aconseguia elaborar un nou pacte de Govern àmpliament consensuat entre els seus aliats. «Com veieu, de vegades el cor d’un banquer també es fa servir. Gràcies per tota la feina feta en aquest període», va dir finalment, ja completament resignat, abans de presentar-se ahir d’hora davant del president de la República, Sergio Mattarella. Els partits italians han posat fi a 17 mesos d’un Govern que havia tornat a col·locar Itàlia entre els grans d’Europa i del món. El país celebrarà eleccions anticipades en un termini màxim de 70 dies, possiblement al setembre.

Un final que ha deixat sorpresos els italians, però que els partits de la dreta han celebrat. Giorgia Meloni, la cap de l’ultradretà Germans d’Itàlia, partit hereu del postfeixista Moviment Social Italià (MSI), conegut per les seves idees euroescèptiques, populistes i contràries a la immigració, va ser la primera a celebrar-ho. La raó de la seva alegria: en haver estat l’única gran força política fora de l’executiu de Draghi, Germans d’Itàlia és avui el primer partit a Itàlia per intenció de vot (prop del 24%, quan fa quatre anys només tenia el 5%), segons els darrers sondejos disponibles. En només una setmana -la crisi la va obrir el Moviment 5 Estrelles dijous de la setmana passada-, Itàlia ha passat així de ser un dels països més escoltats a Europa a ser motiu de preocupació per als seus aliats també fora del continent europeu. Sobretot perquè, més enllà del cop inicial de la dimissió de Draghi, el que subjau és la por de la coalició que pugui passar a governar un país membre del G-7, del G-20, i que és la tercera economia de la Unió Europea (UE ). Tot i que el dubte també és si els italians castigaran les forces polítiques (a més de Germans d’Itàlia, la Lliga de Salvini i el Moviment 5 Estrelles) que s’han alegrat pel final d’un Govern amb una altíssima popularitat (el 65% volia que Draghi es quedés), per la gestió de les mesures de contenció de la pandèmia i els bons resultats econòmics.