Ucraïna i Rússia firmaran aquest divendres un acord per permetre les exportacions de gra pel mar Negre, va anunciar la presidència turca aquest dijous. «La cerimònia de la firma de l’acord sobre el transport de gra, a la qual assistiran el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, tindrà lloc [avui] amb la participació d’Ucraïna i Rússia», va indicar l’oficina del president turc. La cerimònia de firma serà a les 13H30 GMT al palau de Dolmabahçe a Istanbul, va afegir la presidència.

L’acord hauria de facilitar una sortida pel mar Negre dels cereals ucraïnesos bloquejats per la guerra i una reducció de les traves a l’exportació de grans i fertilitzants russos.

A Nova York, el portaveu adjunt de l’ONU, Farhan Haq, va anunciar que s’esperava l’arribada imminent d’António Guterres i els seus dos negociadors, que treballen des de fa dos mesos en el tema, a Istanbul.

«El secretari general anirà aquest [dijous] a la nit a Istanbul, a Turquia, en el marc dels seus esforços per garantir l’accés mundial complet als productes alimentaris ucraïnesos i als aliments i fertilitzants russos», va dir.

El cap de l’ONU està de vacances a prop de Turquia i recentment s’havia mostrat disposat a escurçar el seu descans per a la firma a Istanbul.

Pacte ajornat

Segons diplomàtics que van demanar l’anonimat, un acord havia d’haver-se firmat dimecres, però després es va ajornar a dijous i, finalment, es rubricarà divendres.

El ministre de Relacions Exteriors de Turquia havia expressat el seu «optimisme» sobre un acord en els «pròxims dies», si els països occidentals responien a les demandes de Rússia.

Aquesta setmana, el president rus, Vladímir Putin, va posar una condició addicional per a qualsevol acord, exigint que els grans del seu país fossin inclosos en les negociacions.

Prop de 25 milions de tones de blat i altres aliments estan bloquejats als ports ucraïnesos pels vaixells de guerra russos i les mines que Ucraïna va sembrar per impedir un assalt per les aigües.

Quant als grans ucraïnesos, l’acord en negociació establiria la utilització de corredors segurs al mar Negre i la instauració d’un alto el foc a les zones de passada.

També preveu garantir una inspecció dels vaixells comercials –que pel que sembla aniria a càrrec de Turquia– per comprovar que els vaixells que es dirigeixin a Odessa (a l’est d’Ucraïna) per recollir cereals no vagin carregats d’armes.

També s’estudia la creació d’un centre de coordinació, a Istanbul, amb la participació d’experts de l’ONU especialitzats en navegació marítima, segons diplomàtics.

Aquesta crisi va disparar els preus dels aliments arreu del món i té milions de persones al caire de la fam.