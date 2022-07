Ucraïna i Rússia es preparen per firmar un acord a Istanbul aquest divendres que permetrà l’exportació de cereals ucraïnesos bloquejats als ports del mar Negre per la guerra i que resulten imprescindibles als mercats mundials.

Això és el que sabem sobre el contingut d’aquest acord, que ha sigut durament negociat des de fa dos mesos, una hora abans de la cerimònia de la firma prevista a les 13H30 GMT al palau de Dolmabahçe, en presència del secretari general de l’ONU, António Guterres.

Un centre de coordinació i control ubicat a Istanbul

Un comandament conjunt i un centre de control s’establirà a Istanbul, la capital de Turquia, per monitoritzar les operacions i resoldre qualsevol disputa.

Serà portat a terme per delegats de les parts implicades: un ucraïnès, un rus, un turc i un representant de l’ONU, que estaran assistits pels seus respectius equips.

Seran responsables d’establir el calendari de rotacions dels vaixells al mar Negre.

Segons els experts involucrats en la negociació, encara es necessiten de tres a quatre setmanes per ultimar els detalls i posar en funcionament el centre, presumiblement després de mitjans d’agost.

Inspeccions de sortida i arribada a Turquia

La inspecció dels barcos que transporten el gra constitueix una exigència de Moscou, que volia assegurar-se que no s’entregaran armes de manera simultània a Ucraïna.

Aquests controls no es portaran a terme al mar, com estava previst, per raons pràctiques, però es faran a Turquia, probablement a Istanbul, que disposa de dos importants ports comercials, a l’entrada del Bòsfor (Haydarpasa) i al mar de Màrmara (Ambarli).

Dirigides per representants de les quatre parts, les inspeccions tindran lloc a la sortida i arribada dels vaixells.

Corredors de navegació segurs

Els russos i ucraïnesos es comprometen a respectar els corredors de navegació a través del mar Negre, lliures de qualsevol activitat militar.

En virtut de l’acord, si es requereix el desminatge, s’haurà de portar a terme per un «tercer país», diferent dels tres implicats, però que encara no s’ha precisat.

A la seva sortida d’Ucraïna, els barcos seran escortats per embarcacions ucraïneses (probablement militars), que obriran el camí cap a la sortida a aigües internacionals ucraïneses.

Quatre mesos renovables

L’acord es firmarà per quatre mesos i automàticament es renovarà. En l’actualitat, hi ha entre 20 i 25 milions de tones de cereals a les sitges dels ports ucraïnesos i es preveu evacuar uns 8 milions de tones per mes, per això aquest temps hauria de ser suficient per treure les existències.

Una contrapartida per als cereals i els fertilitzants russos

Un memoràndum d’entesa ha d’acompanyar aquest acord, firmat per les Nacions Unides i Rússia, garantint que les sancions occidentals contra Moscou no afectaran els cereals i fertilitzants, directament o indirectament.

Es tracta d’un requisit de Rússia que el va convertir en una condició sine qua non per firmar l’acord.