Setanta reus d’ETA romanen en presons fora del País Basc

Setanta presos d’ETA encara estan adscrits a presons no basques, que administra el Ministeri d’Interior; a les presons del Govern basc ja compleixen condemna 98, i cinc condemnats més per pertinença i accions terroristes de la banda són a Euskadi en llibertat condicional. És el darrer recompte, que inclou el trasllat dels nou interns anunciat per la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, i que encara no s’ha materialitzat.

La darrera llista de presos etarres amb canvi de presó aprovat inclou 11 noms molt importants en la trajectòria criminal de la banda. Entre ells, el de Juan Carlos Iglesias Chouza, Gaddafi, i els dels caps militars Ainhoa Montero i Gorka Palacios. A la presó de Pamplona hi aniran dos: José Ramón Carasatorre, condemnat per l’assassinat del regidor donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, i Luis Mariñelarena, coautor de l’assassinat del socialista Fernando Buesa. Els trasllats confirmats per Institucions Penitenciàries encara trigaran «unes setmanes» a materialitzar-se, expliquen fonts de l’administració carcerària basca. Abans de dur a terme el trasllat físic cal concertació amb l’autoritat penitenciària basca i, a les presons, estudiar l’expedient del pres i decidir a quin dels tres centres penitenciaris bascos anirà, i en quin mòdul concret serà internat. Tenint en compte el decalatge de temps entre cada resolució d’Interior i l’arribada a una destinació basca, aquestes fonts autonòmiques consideren molt poc probables més trasllats durant el període de vacances estival. Tot i que a l’estiu s’alenteix el pols administratiu, no es poden descartar nous anuncis d’acostaments de presos d’ETA. L’administració penitenciària de l’Estat no atura a l’agost la tramitació de les revisions del compliment de penes dels presos a càrrec seu. De fet, les juntes de tractament de les presons -que emeten les propostes de trasllat o canvi de grau dels reus, que s’eleven a la direcció del centre, i d’aquesta a la Secretaria General- tenen un màxim de sis mesos per avaluar i reconsiderar cada cas, segons el model individualitzat de tractament del qual parla l’article 105,1 del Reglament Penitenciari. No tots els presos d’ETA volen sol·licitar o acceptar el benefici que suposa, i ordena la llei penitenciària, complir condemna tan a prop com sigui possible del lloc d’origen. Una desena de condemnats per terrorisme, segons fonts coneixedores del col·lectiu d’interns de la banda, per diversos motius no volen ser traslladats a Euskadi. Entre ells, segons les mateixes fonts, hi ha els tres etarres captius reclosos a la presó d’Estremera (Madrid), a 520 quilòmetres de Sant Sebastià.