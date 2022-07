EUA activa un pla per salvar les sequoies gegants dels incencids

El Servei Forestal dels Estats Units va anunciar ahir un pla d’emergència per a protegir les sequoies gegants de l’onada d’incendis que pateix el país i evitar que les flames destrueixin la majoria d’arbres d’aquesta espècie. Aquest projecte permetrà accelerar l’eliminació d’arbustos i altres espècies vegetals més petites que poden alimentar els focs. A més, es faran incendis controlats per a reduir la massa forestal.

Els últims dos anys, les flames han cremat un 20% de les sequoies gegants dels Estats Units. «Sense una resposta urgent, els focs podrien fer desaparèixer innumerables arbres d’aquest tipus», va afirmar Randy Moore, cap del Servei Forestal, que afegia a NPR que «aquesta acció d’emergència reduirà el combustible abans que hi hagi un incendi i protegirà les sequoies». Un grup bipartidista per la defensa de les sequoies al Congrés, però, adverteix que, tot i ser «un bon pas endavant», cal tenir en compte altres barreres necessàries per a protegir els boscos.

El foc amenaça Yosemite

La majoria dels 70 boscos de sequoies gegants dels EUA es concentra als parcs nacionals de Sequoies, de Kings Canyon i de Yosemite, molt a prop d’on divendres passat va haver-hi un nou incendi. El foc, que encara no està controlat, ja ha afectat unes 1.700 hectàrees i ha obligat a evacuar part de la població propera. A 15 km d’aquest incendi, va declarar-se’n un altre el 7 de juliol, que ja ha cremat 2.000 hectàrees. El Servei Forestal ja controla un 75% de les flames i ha pogut allunyar-les de les icòniques sequoies de Yosemite, tot i que no ha pogut evitar que s’acostessin fins al Sierra National Forest.