La glacera de l’Aneto podria desaparèixer en menys de 20 anys

El canvi climàtic provoca un retrocés anual d’un metre i mig de la glacera de l’Aneto i enguany aquesta xifra es podria superar a causa de les onades de calor d’aquest estiu. Així ho determinen els estudis de l’Institut Pirinenc d’Ecologia (IPE-CSIC) que també apunten que el gel té una extensió d’unes 50 hectàrees i podria desaparèixer en menys dedues dècades. Un dron aixecat a 3.000 metres d’altitud ha comprovat l’estat deteriorat del gel, que enguany s’ha reduït anticipadament de forma accelerada i ha obligat a llançar alertes de perill. Situat al massís de la Maladeta, a Benasc (Ribagorça), l’Aneto és el cim més alt dels Pirineus amb 3.404 metres i cada estiu centenars d’excursionistes el volen coronar.

Ningú recorda un juliol amb la glacera de l’Aneto en unes condicions tant pèssimes com les d’ara. La pràctica desaparició de la neu de l’hivern deixa al descobert el que els experts anomenen «gel fòssil». Vidaller també destaca que els rius d’aigua de fusió de la glacera no s’aturen de nit, perquè la temperatura no baixa prou, i aquest procés provoca que estigui en «continu retrocés». L’estat actual de la glacera ha activat les alertes dels cossos d’emergències de l’Aragó respecte als centenars d’excursionistes que cada estiu volen pujar fins al cim.

El geòleg de la Universitat de Lleida (UdL) Carles Balasch no té cap dubte que la generació actual veurà desaparèixer les glaceres del Pirineu, que en el seu moment màxim, segons Balasch, al Pirineu hi havia 2.800 hectàrees de glaceres, per sobre dels 2.000 metres al Pirineu i ara només en queden unes 250 hectàrees.