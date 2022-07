L’OMS activa l’alerta màxima internacional per la verola del mico

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMGS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va declarar ahir el nivell d’alerta màxima per fer front a l’epidèmia del virus de la verola del mico. Considera que és una emergència de salut pública internacional, tot i que el comitè d’experts encarregat d’avaluar la crisi d’aquesta malaltia contagiosa segueix sense arribar a un consens per activar l’alarma.

El cap de l’OMS ha pres la decisió amb els números a la mà: s’han detectat més de 16.000 casos a 75 països. En l’últim mes, des que el comitè d’experts estudia l’evolució del brot, el nombre de casos s’ha multiplicat per quatre.

«Tenim un brot que s’ha propagat per tot el món ràpidament a través de nous mètodes de transmissió, sobre els quals sabem molt poc i que compleix amb els criteris del Reglament Sanitari Internacional», va argumentar en una compareixença iniciada amb més d’una hora de retard.

Respecte del risc de propagació de la verola del mico, Ghebreyesus va assegurar que «és moderat a escala mundial i a totes les regions». L’excepció la marca la Unió Europea, on s’han registrat més casos i on el risc continua essent «alt».

El comitè del grup d’experts va començar el dijous i aquell dia ja van mostrar postures dividides sobre emetre o no el nivell d’alerta màxima. En canvi, Ghebreyesus va expressar la seva «preocupació» per l’augment de casos. La mesura dona a l’OMS poder en l’àmbit internacional i les seves recomanacions seran de compliment obligat pels països membres. En aquesta línia, ha demanat que se segueixi el protocol de contenció establert per aquesta classe d’emergències. «Amb les eines que tenim ara, podem aturar la transmissió i controlar aquest brot», va manifestar.

És la setena vegada que l’OMS declara aquest tipus d’alerta, un mecanisme que es va instaurar el 2005. La va activar el 2009 per la Grip A, per l’Ebola el 2014 i el 2018, per la Pòlio el 2014 i el virus Zika el 2017. El 2020 va arribar la Covid, una alerta que segueix en vigor. Ara, per primera vegada, el món viu amb dues emergències sanitàries internacionals.

El cap de l’OMS va matisar que, «de moment, es tracta d’un brot que es concentra entre homes joves que mantenen relacions homosexuals, sobretot amb múltiples companys». La verola del mico no és una malaltia de transmissió sexual, per la qual ha recordat que «l’estigma i la discriminació són tan perillosos com qualsevol altre virus». Així mateix, va instar les organitzacions de la societat civil a treballar contra aquesta xacra.

A mitjans de maig es va detectar un augment inusual dels casos fora dels països d’Àfrica central i occidental, on el virus és endèmic, i va començar a estendre’s per tot el món, però amb un fort nombre de contagis a Europa.

Espanya és el país més afectat, amb 3.500 casos i un creixement que ronda el centenar de nous positius diaris. Alemanya i Regne Unit acumulen quasi 3.000 positius cada any. Va ser detectada per primera vegada el 1970, i és menys perillosa que la verola, erradicada el 1980.

Sis precedents: altres alertes de l’OMS en els últims dotze anys

Covid-19. Decretada el 30 de gener de 2020. El 31 de desembre s’havia informat de 27 casos de pneumònia desconeguda a Wuhan.

Ebola de Kivu. L’agost de 2018 hi va haver 4 casos a la regió de Kivu (República Democràtica del Congo). El febrer de 2020, n’hi havia 3.428 al país.

Zika. L’abril de 2015 hi va haver un gran brot al Brasil. Es va estendre per Amèrica del Sud, Amèrica Central i el Carib.

Ebola. El brot, que va arribar a Espanya entre 2014 i 2016 és el més gran d’aquesta malaltia.

Pòlio. El maig de 2014 hi va haver un repunt a Afganistan, Camerun, Etiòpia, Guinea Equatorial, Israel, Nigèria, Pakistan, Síria i Somàlia.

Grip A. Pandèmia el juny de 2009 a 74 països i territoris, amb 395.000 afectats i 105.000 morts.