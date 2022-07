El ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha demanat al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que faciliti tant com es pugui l’aixecament parcial de les sancions a Moscou per la seva invasió d’Ucraïna, per poder reprendre les exportacions de gra ucraïnès i complir l’acord firmat divendres a Istanbul.

