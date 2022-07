Marihuana legal als EUA: creixen els accidents de trànsit i les morts

Els estats dels EUA que van legalitzar la marihuana recreativa han experimentat un augment posterior dels accidents de trànsit i les morts, segons una nova investigació publicada al Journal of Studies on Alcohol and Drugs. «La legalització de la marihuana no és gratuïta», adverteix l’investigador principal, el doctor Charles M. Farmer, de l’Insurance Institute for Highway Safety de Ruckersville.

L’anàlisi de Farmer i els seus col·legues de cinc estats que permeten l’ús recreatiu de la marihuana per a adults més grans de 21 anys va revelar un augment del 5,8% en la taxa de lesions per accidents de trànsit i un increment del 4,1% en les taxes de sinistres mortals després de la legalització i l’inici de les vendes al detall. Els investigadors no van trobar cap augment en un grup de comparació d’estats que no van legalitzar la droga.

En general, el salt inicial en la taxa d’accidents amb ferits es va produir després de la legalització, però abans que comencés la venda al detall. Els accidents de trànsit van augmentar un 6,5% després de la legalització, però van disminuir lleugerament (-0,7%) després de l’inici de la venda al detall. Tot i això, els índexs d’accidents mortals van augmentar tant després de la legalització (+2,3%) com després que s’autoritzés la venda al detall (+1,8%).

«La legalització elimina l’estigma del consum de marihuana, mentre que l’inici de la venda al detall només augmenta l’accés -afirma Farmer-. Però l’accés a la marihuana no és difícil, fins i tot en llocs sense venda al detall . Els usuaris que abans evitaven drogar-se poden sentir que està bé després de la legalització», adverteix.

La relació més aguda entre la legalització de la marihuana i les lesions per accidents de trànsit, més que per les morts, es pot deure a la manera com alguns conductors volen compensar el seu estat quan estan deteriorats per la marihuana.

Sovint, els conductors sota la influència de la marihuana redueixen la velocitat i mantenen una distància més gran entre ells i altres vehicles. Com que estan impedits però a menor velocitat, els conductors poden no ser capaços d’evitar una col·lisió, però les col·lisions que es produeixen poden tenir menys probabilitats de ser mortals.

Segons els autors, estudis anteriors amb simuladors de conducció han demostrat que el consum de marihuana afecta el temps de reacció, el seguiment de la carretera, el manteniment del carril i l’atenció. Tot i això, Farmer assenyala que l’estudi actual és correlatiu, i l’augment del consum de marihuana en si mateix no és probablement l’única causa dels augments que s’han observat.

«Els estudis que busquen una relació causal directa entre el consum de marihuana i el risc de col·lisió no han estat concloents -assegura-. A diferència de l’alcohol, no hi ha una bona mesura objectiva per determinar el grau de deteriorament d’un consumidor de marihuana. Fins que no puguem mesurar amb precisió el deteriorament de la marihuana, no podrem relacionar-lo amb el risc de col·lisió».

Per dur a terme la seva investigació, els investigadors van recopilar dades sobre accidents de trànsit i volum de trànsit del 2009 al 2019 d’11 estats i de l’Administració Federal de Carreteres. Cinc estats (Colorado, Washington, Oregon, Califòrnia i Nevada) havien legalitzat la marihuana recreativa durant el període d’estudi.

Un grup de comparació de sis estats (Arizona, Idaho, Montana, Nou Mèxic, Utah i Wyoming) no ho va fer. Els autors van ajustar estadísticament els factors que se sap que contribueixen a les col·lisions i les morts, com ara l’ús del cinturó de seguretat i la taxa d’atur.

Els canvis en les taxes d’accidents amb ferits van variar segons l’estat: Colorado va experimentar l’augment més gran (+17,8%) i Califòrnia el menor (+5,7%) després de la legalització i l’inici de la venda al detall. L’índex de Nevada va disminuir (-6,7%). Pel que fa a les col·lisions mortals, es van produir augments a Colorado (+1,4%) i Oregon (3,8%), però es van registrar descensos a Washington (-1,9%), Califòrnia (-7,6%) i Nevada (-9,8%).

Passos a considerar

Farmer assenyala que els estats que estan considerant la legalització de la marihuana haurien de considerar alguns passos per ajudar a prevenir un augment potencial dels accidents.

«Primer, convèncer tothom que conduir sota els efectes de la marihuana no està bé -apunta-. Després, promulgar lleis i sancions que penalitzin els que ignorin el missatge. Finalment, assegurar-se de comptar amb els recursos (és a dir, personal i formació) per fer complir aquestes lleis i sancions».