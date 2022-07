Moreno pren possessió entre els atacs dels presidents autonòmics del PP a Sánchez

El protocol fora ,i el discurs poètic andalusista del flamant president d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, silenciat. Les maneres suaus del PP de centre i moderat que propugna l’andalús van quedar endarrere quan els presidents del seu partit van desfilar a la sala de premsa de San Telmo, seu del Govern andalús, per convertir la presa de possessió en un «tot contra Pedro Sánchez». Quasi un míting de les eleccions generals que es faran a finals de 2023, si no hi ha sorpreses.

Un cor de veus al qual es va afegir, per sorpresa, la portaveu de Vox a Andalusia, Macarena Olona, que va ser l’única dirigent de l’oposició a qui se li va obrir el micròfon a la seu del Govern. Tots van alertar de la crisi en el PSOE, pels canvis aprovats a la cúpula, i contra l’entrada de Lilitch Vestrynge, secretari d’Organització de Podemos, en l’Executiu a la secretaria d’Estat per l’Agenda 2030. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va alertar des de Sevilla, minuts abans que comencés el Comitè Federal del PSOE a Madrid, de la «crisi institucional en el Govern, a les Corts i ara la crisi també al principal partit del Govern». Una situació que va contraposar amb «una Andalusia blindada davant la crisi institucional i la inestabilitat política». El dirigent del PP va lloar «l’honestedat política», «l’amplitud i centralitat ideològica» i la «transversalitat» com a ingredients de la recepta política d’èxit de Moreno a Andalusia i com el seu model a Espanya. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va carregar contra «el deliri comunista de Pedro Sánchez» i va assegurar que el seu Govern es defineix pel nomenament de Vestrynge com a secretària d’Estat. La presidenta madrilenya va considerar que són els espanyols els que «pagaran els impostos a la banca» i va alertar que amb la coalició actual «res pot anar pitjor». Tots els presidents del PP van elogiar a Moreno per donar per fet que el cicle polític a Espanya tindrà com a rematada final a Feijóo com a president del Govern.