Sánchez crida el PSOE a plantar cara al PP per guanyar les eleccions

Potser només era una casualitat. Però en un líder polític que ha fet de la resiliència la seva marca personal, la camisa blanca que vestia ahir, davant els seus, davant el màxim òrgan de direcció del PSOE, semblava significar més, conduïa inevitablement a anys enrere. A les primàries de 2014 i 2017: les que va guanyar ungit pels aparells i les que va guanyar malgrat ells i contra ells. El blanc com a símbol de fortalesa, de no donar-se per derrotat, de plantar cara fins al final. Perquè aquest era el missatge que volia traslladar Pedro Sánchez als seus companys: cal lluitar i aguantar malgrat que el clima sigui advers i afavoreixi, ara com ara, al PP. És a dir, res de «resignar-se».

El president havia convocat el 23 de juliol al seu comitè federal a Ferraz perquè ratifiqués el reemplaçament del seu nucli de poder en la direcció del partit, però també ell, i els seus companys, va voler passar pàgina aviat per a bolcar-se en el combat electoral que ja és a prop, les municipals i autonòmiques, avantsala d’unes generals que, a porta tancada, va tornar a situar al desembre. La «prioritat clara», els va dir, són ara mateix els comicis de maig. «Tenim ganes de guanyar, sabem fer-ho, som el partit que ho ha fet moltes vegades. Ho vam fer el 2019 i ho farem el 2023, no en tinc cap mena de dubte. Ho farem treballant junts, com un equip», va insistir en la seva intervenció en obert, de prop d’una hora.

Però fa falta, va advertir, «pujar una marxa més», posar la maquinària a ple rendiment, mobilitzar-se de ple. No com va ocórrer a les andaluses de fa un mes, les que van encendre totes les alarmes i les que, fet i fet, han provocat tant la convulsió interna com el gir discursiu a l’esquerra. «Posar una marxa més», va afegir, per a afrontar els altres reptes: des dels Pressupostos de 2023 fins a la lluita contra la inflació o la presidència espanyola de la UE. Va reiterar que la recepta per a encarar-los és «empatia» —l’ànima» que trobava a faltar Yolanda Díaz— i «compromís social». El secretari general buscava alliçonar al PSOE, aixecar-li l’ànim, endollar-lo, però també reconnectar amb els seus votants: «Parlava per tots nosaltres i en nom dels socialistes em dirigeixo a milions de progressistes, i els proposo que ho donem tot». Aquest és el mantra del president després de les andaluses. El va estrenar en el debat de la nació i no en va el va repetir ahir.

Al discurs de Sánchez van seguir-lo una vintena d’intervencions. Sense crítiques. Fins i tot gairebé es va ignorar la traumàtica desfeta a Andalusia: la va esmentar la número dos de la federació, Ángeles Férriz, per a insistir que falta per analitzar els perquès de la sagnia de vots. Però la proclama del cap sí que va servir per animar al personal, segons manifestaven els membres del comitè a la sortida. Els dirigents van sortir «endollats», amb «bon ànim», deien. El president fins i tot va ser més emfàtic en la seva rèplica final, ja sense cambres davant: va assegurar que el PSOE només perdia eleccions quan havia assumit que estava derrotat, quan no creia en si mateix. «No em resigno al fet que governi aquest país la dreta», va sostenir. I l’estratègia serà centrar el tir en Alberto Núñez Feijóo, intentar tallar-li les ales. «Cal mossegar-lo», resumia un dels nous càrrecs.

Sánchez no va voler focalitzar el debat intern en la remodelació de la seva executiva, precipitada per la dimissió d’Adriana Lastra el dilluns, encara que sí que va voler exhibir aquest nou nucli de poder, fent-se escortar en la tarima, abans que el comitè procedís a la ratificació dels nomenaments, per María Jesús Montero, sotssecretària general; Pilar Alegría, portaveu de la cúpula, i, una fila més amunt, Patxi López, portaveu en el Congrés. Es va acomiadar fredament dels que surten de la direcció: Llastra, Felipe Sicília i Héctor Gómez. Els va agrair el «treball fet» i va avançar que continuaran «exercint altres responsabilitats polítiques» que no va precisar.

El president d’Astúries, Adrián Barbón, amic íntim de la ja ex número dos, sí que la va reivindicar davant els seus companys de manera «molt sentida». Va ser el que més decididament la va embolcallar en el comitè, i no podia sorprendre, com tampoc que el baró canari, Ángel Víctor Torres, elogiés la tasca del terifeny Héctor Gómez al Congrés. Igual que Eneko Andueza, líder del PSE, va mostrar el seu entusiasme per l’ascens de Patxi López, i va aixecar als seus companys en aplaudiments en assegurar que no permetria a la dreta que doni «lliçons» a companys amenaçats per ETA durant anys. Els altres intervinents van saludar els canvis i van agrair la seva labor als sortints. Va faltar, això sí, la major part de presidents autonòmics: Ximo Puig (València), Javier Lambán (Aragó), María Chivite (Navarra) i Francina Armengol (Balears) i el sempre distant a Ferraz JAvier Lambán (Aragó). Els nomenaments van ser validats pel comitè per assentiment.

El PSOE es prepara per a la campanya. En els discursos i en els processos: el comitè també va aprovar el calendari de primàries: per a mitjans d’octubre, en una primera tanda, o per a mitjans de desembre, en un segon paquet, hauran de ser elegits tots els candidats autonòmics i municipals. Sánchez, segons observava un dirigent territorial, vol demostrar que lluitarà «fins al final».