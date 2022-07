Aquest diumenge es va confirmar l'erupció del volcà japonès Sakurajima i les autoritats japoneses van ordenar l'evacuació de les zones poblades més properes per evitar riscos innecessaris. Ubicat a l'illa de Kuyshu, al sud-oest del Japó, el volcà podria crear problemes en una població de 13 milions d'habitants en ser una regió molt urbanitzada, encara que de moment només s'han desallotjat 100 persones que residien a menys de 3 quilòmetres del cràter que ha començat a expulsar roques a 2,5 quilòmetres de distància.

L'Agència Meteorològica del Japó sí que ha activat el nivell 5 d'alerta (el màxim) pel perill que comporten els cràters Minamidake i Showa: la cendra i roques volcàniques podrien arribar a les zones més poblades pels intensos vents que sacsegen Kuyshu en aquests moments . A més a més, es recomana protegir vidres i finestres perquè la vibració de l'erupció podria provocar trencaments i accidents.

Aquesta situació és nova per al Japó: el volcà Sakurajima és un dels més actius del país, per això no s'han produït ferits malgrat la gravetat de les imatges que ens arriben des de la zona. A la base de la muntanya s'ubica la ciutat de Kagoshima, on resideixen gairebé 600.000 persones.