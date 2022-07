El Govern estudia que un òrgan autònom desclassifiqui els secrets

Qui en el futur decideixi si una matèria, document o decisió històrica del Govern es pot difondre o ha de seguir essent secreta no serà un ministeri en concret, sinó un òrgan autònom. És la idea que estudia el grup de treball interministerial que s’ha reunit el darrer any per elaborar una llei de secrets d’Estat.

Si s’obre pas la proposta -encara no aprovada-, el tràmit perquè un secret deixi de ser-ho correspondrà a una comissió o entitat regida per una figura de prestigi, molt probablement jurista i, sobretot, sense dependència ministerial de cap de les carteres implicades, encara que tingui seu a Presidència.

La fórmula, segons fonts properes a la seva edificació, encara s’ha d’inserir a l’esborrany de l’avantprojecte de llei d’informació classificada que elevarà el Ministeri de Presidència al Consell de Ministres, i que «està en última fase d’elaboració», com va assegurar Pedro Sánchez al diputat nacionalista basc Aitor Esteban en el debat de Política General.

Només queden dos Consells de Ministres, el de demà i el del 2 d’agost, perquè una nova llei de secrets entri en tràmit abans de les vacances estivals de l’executiu, com es va comprometre el president del Govern. La nova llei forma part dels objectius del pla d’acció normativa que l’executiu havia marcat per al 2022

Disputes i recels

La proposta d’un òrgan autònom ha sortit de l’equip del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, com a possible solució per al debat que han mantingut representants tècnics dels ministeris afectats per l’elaboració de la nova llei: Justícia, Interior i Presidència, contra les objeccions que han oposat Exteriors i Defensa. En el cas d’Exteriors, encara regeix l’esperit imposat per Miguel Ángel Moratinos el 2010, quan va aconseguir un acord del Consell de Ministres que va declarar secretes 14 àrees d’interès sobre relacions diplomàtiques d’Espanya. Però és el departament de Margarita Robles el que avui guarda més secrets, ja que la llei vigent, del 1968 i amb modificacions parcials 10 anys després, atribueix a l’àmbit militar (primer) i després als serveis secrets la determinació i defensa de documentació classificada. En les trobades, la representació de Defensa proposava ser el departament que seguís tenint el control.

Davant els intents d’obertura de secrets oficials, des que va ser ministra de Defensa la ja morta Carme Chacón, que es va proposar desclassificar 10.000 documents castrencs, s’ha mogut un corrent d’oposició militar. Al començament, majoritària al voltant de secrets del franquisme i la Guerra Civil -«especialment, sobre judicis sumaríssims de tribunals franquistes el 1941, o de la implicació alemanya en la guerra, per exemple», recorda una de les fonts consultades-; després, amb recel pels riscos de revelar documents que donin pistes sobre desplegaments, claus i procediments operatius moderns de les Forces Armades.

És una objecció que han compartit des dels anys 80 també certs sectors de la Policia i la Guàrdia Civil, i basant-se en el mateix segon argument: el risc que es donin a conèixer mètodes operatius, potser de lluita contra el terrorisme i el crim organitzat, que poden estar vigents durant anys.

Els anys transcorreguts són una variable clau. La decisió de l’entitat que faci servir l’aixeta de les desclassificacions dependrà en essència de dos factors, segons fonts properes a l’elaboració de l’avantprojecte: el temps transcorregut i el grau de protecció contra divulgacions no autoritzades que se li hagi imposat.

En la primera variable, els redactors de l’avantprojecte s’inclinen per una gradació de decennis: 10 anys transcorreguts respecte la classificació d’una matèria, 20, 30... En la segona, és determinant el veto d’òrgans de la seguretat de l’Estat, ja que «sovint aquest grau està relacionat amb les conseqüències d’una difusió no controlada per a l’estabilitat», explica un alt càrrec militar.