Els països de la Unió Europea (UE) intenten suavitzar el pla del bloc per exigir-los que utilitzin menys gas mentre Europa es prepara per a un hivern de subministrament incert del seu principal proveïdor de gas, Rússia.

La Comissió Europea va proposar la setmana passada que cadascun dels 27 estats membres de la UE redueixi el seu consum de gas en un 15% entre l’agost i el març. L’objectiu seria voluntari, però la Comissió podria fer-lo obligatori en cas d’emergència en el subministrament de gas.

Brussel·les ha instat els països que redueixin l’ús del gas ara per ajudar a omplir els dipòsits abans de l’hivern, i ha advertit que és probable que es produeixi un tall total del gas rus. Malgrat tot, el pla de la UE s’ha enfrontat a la resistència d’una sèrie de governs, com el d’Espanya, alguns dels quals s’oposen rotundament a les retallades obligatòries i d’altres no estan disposats a deixar que Brussel·les controli el seu consum d’energia.

Proposta revisada

Els diplomàtics dels països de la UE van debatre dilluns una proposta revisada, abans que els seus ministres d’Energia intentin arribar a un acord dimarts. La proposta, vista per Reuters, mantindria l’objectiu voluntari que tots els països redueixin el seu consum de gas, però oferiria una sèrie d’exempcions a l’objectiu vinculant, cosa que significaria que els països s’enfrontarien a diferents objectius obligatoris.

Alguns diplomàtics dels països de la UE han acollit amb satisfacció l’última proposta com a base per a un acord, mentre que d’altres han expressat la seva preocupació pel fet que, amb tantes exempcions, Europa no pugui estalviar prou gas per passar l’hivern si Rússia talla el subministrament. Un diplomàtic ha dit que l’objectiu era garantir que els països mostressin la seva solidaritat acordant actuar junts, mentre es garantia que la proposta no es debilités tant que es convertís en paper mullat.

Segons la proposta redactada per la República Txeca, que actualment presideix les reunions dels països de la UE, els països sense connexions a les xarxes de gas de la UE n’estarien exempts, cosa que podria incloure països insulars com Irlanda i Malta.

Aquells que tinguin grans volums de gas emmagatzemat podrien enfrontar-se a objectius més baixos per frenar la demanda, igual com els estats que exporten gas a altres països, entre els quals probablement es trobi Espanya, que no depèn de Rússia per obtenir gas i ha sigut un dels més ferms opositors a la proposta de la UE. Sectors crítics com el químic i el siderúrgic també podrien quedar-ne exempts.

La nova proposta posa els governs nacionals, i no la Comissió, a càrrec del procés perquè l’objectiu sigui vinculant, cosa que només podria fer-se amb el suport majoritari dels països.