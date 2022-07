Assassinen a trets almenys 3 persones sense sostre al Canadà

Almenys tres persones van morir i diverses més van resultar ferides ahir per trets en una sèrie de tirotejos perpetrats a la localitat canadenca de Langley, a uns 40 quilòmetres de Vancouver. La policia va detenir un sospitós i creu que l’atac podria haver estat planificat, ja que totes les víctimes són persones sense llar que es trobaven al carrer. Les autoritats van detallar que l’autor dels trets va disparar almenys en dos llocs diferents de la localitat.

«Hi ha múltiples víctimes i múltiples trets», va informar la sergent Rebeka Parslow, de la policia de Langley, sense precisar inicialment si es tractava de morts o ferits, però la presència de l’Equip Integrat de Recerca d’Homicidis entre les unitats que van ser desplaçades a Langley indicava que hi havia diversos morts.

Els cossos de seguretat van detenir un home que està sota custòdia policial mentre se segueix investigant si hi ha altres sospitosos involucrats en aquest tiroteig múltiple contra persones sense llar ni recursos econòmics.

Atac aporofòbic?

Segons mitjans canadencs, la policia creu que l’atac podria haver estat planificat, ja que el detingut podria haver obert foc de forma deliberada contra indigents que vivien als carrers de Langley, localitat de 130.000 habitants. El perfil compartit de les víctimes fa sospitar que podria ser un atemptat aporofòbic. «Vaig veure com els serveis mèdics que van arribar en l’ambulància intentaven reanimar un home», va explicar un testimoni dels fets al Vancouver Sun.

Cap a un quart de set del matí, les autoritats van emetre una alerta pública en què s’esmentaven «diverses escenes del crim al centre» de la ciutat, demanant als ciutadans no acostar-se a la zona assenyalada davant el temor que es poguessin produir més trets.

L’alerta inicial descrivia el principal sospitós de l’atac, ja detingut, com un home caucàsic de cabell fosc, que vestia pantalons marrons i una samarreta de camuflatge blau i verd amb un logotip vermell a la màniga dreta. També se l’associa amb un cotxe blanc. Les autoritats van assenyalar en aquest mateix missatge que havien tingut una «interacció amb un sospitós», però que en aquell moment encara no sabien «si hi va haver altres involucrats» en els tirotejos.