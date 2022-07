Birmània executa presoners polítics per primera vegada en trenta anys

Els militars birmans van prometre després del seu darrer motí que no repetirien les seves atrocitats i l’últim any i mig s’han esforçat a desmentir-se. L’execució de quatre activistes els eleva sobre els predecessors, acaba amb més de tres dècades sense pena de mort a Birmània i justifica els pitjors temors sobre el futur del país després del cop d’Estat de l’any passat.

La Junta Militar va confirmar ahir les execucions després que els familiars anessin per la falta de notícies a Insein, la infausta presó de l’era colonial. Ni es van poder acomiadar dels condemnats ni han rebut els seus cossos. Tots quatre havien estat condemnats mesos enrere per «actes terroristes» variats i van perdre les seves apel·lacions.

El portaveu del govern colpista, Zaw Min Tun, havia defensat les sentències setmanes enrere recordant que la pena de mort està vigent a molts països. «Almenys cinquanta civils innocents, sense comptar militars, van morir per culpa seva. Com es pot dir que això no és justícia? Les accions contundents són necessàries en determinats moments», va dir en una entrevista.

Persecució d’activistes

Entre els executats hi ha insignes activistes. Kyaw Min Yu, de 53 anys i més conegut com a Jimmy, ja havia liderat les protestes estudiantils del 1988 contra l’anterior govern militar i va ser assidu a la presó. Va ser detingut a l’octubre després d’haver estat acusat d’amagar armes i munició al seu apartament de Yangon i d’assessorar el Govern d’Unitat Nacional. És un poder a l’ombra que s’arroga la legitimitat interna davant dels colpistes i busca el reconeixement extern, amb escàs èxit en les dues qüestions.

Phyo Zeya Thaw, de 41 anys, era tan conegut per la seva música com per la política. Va desenvolupar la segona com a diputat de la Lliga Nacional per la Democràcia, la formació de la lideresa Aung San Suu Kyi. En la primera és glossat com el primer raper del país i fundador després d’un cèlebre grup de hiphop, sempre amb lletres combatives contra la dictadura militar. Va ser detingut al novembre al seu domicilien una operació amb un centenar de policies i militars. Hla Myo Aung i Aung Thura Zaw, la resta d’executats, van ser condemnats per matar una presumpta informant de la Junta.

Les organitzacions de drets humans temen que arribi el frenesí al cadafal després d’un parèntesi de tres dècades. L’Associació per a l’Assistència de Presoners Polítics calcula que 76 detinguts han estat condemnats a mort, dos nens entre ells, i 46 més han estat sentenciats en absència. Ni tan sols el règim militar que va governar amb mà de ferro entre el 1988 i el 2011 va executar presoners polítics. Amnistia Internacional ha assenyalat les «arbitràries» sentències com l’epítom de les violacions brutals de drets humans de la Junta.