Cau una xarxa que va guanyar 20 milions a l’any amb vi amb etiquetes falses

El Jutjat d’Instrucció 3 de Reus ha imputat sis persones per, presumptament, utilitzar un grup de cinc empreses per produir, embotellar i distribuir vi etiquetat falsament amb les denominacions d’origen Priorat, Terra Alta, Montsant, Tarragona i Catalunya. En una acte, el jutge cita els sis investigats per presumpta estafa, publicitat enganyosa, falsedat documental i delicte contra la propietat industrial per interrogar-los els dies 21 i 22 de setembre. També investiga les cinc empreses amb les quals tots estan vinculats i que usaven per a les diferents etapes de producció, embotellament i distribució. La investigació va començar l’estiu passat amb una denúncia conjunta dels consells reguladors de les DO Priorat, Montsant i Terra Alta.