Grazprom torna a reduir els seus subministraments a Europa

El gegant gasístic rus Gazprom va anunciar ahir una nova reducció dels subministraments de gas pel gasoducte Nord Stream, a 33 milions de metres cúbics diaris, a partir de demà com a conseqüència de la necessitat d’aturar una altra turbina a causa del seu estat tècnic, com ja va passar fa setmanes. «A partir de les set del matí hora de Moscou la productivitat diària de l’estació de bombament Portovaya serà de 33 milions de metres cúbics diaris», va informar l’empresa al canal de Telegram.

Gazprom va vincular aquesta nova reducció a l’estat tècnic d’una de les turbines després de complir-se el termini per a una nova reparació, segons el que estipulen les normes tècniques. Alemanya i el Canadà han acordat portar l’equip a Rússia, però la turbina encara no ha estat entregada.

Per al Govern alemany, és una decisió «política» i un «pretext» per pressionar Occident en el marc de la guerra d’Ucraïna. «Segons les nostres informacions, no hi ha cap raó tècnica per reduir les entregues», va manifestar una portaveu del Ministeri d’Economia.

Vladímir Putin ja va advertir la setmana passada que a finals de juliol una altra turbina s’hauria de reparar. Des de fa setmanes el gasoducte rendeix a un 40 per cent de capacitat a causa de, segons Rússia, l’absència d’una turbina avariada que es va enviar al Canadà per reparar-la i la tornada de la qual a Alemanya es va endarrerir.