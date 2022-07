Els dos candidats «tories» mostren la profunda divisió en el partit conservador

Acusacions, recriminacions i crítiques cada cop més personals. El primer cara a cara a la televisió entre els dos candidats a la successió de Boris Johnson va ser una confrontació de dues visions oposades de la política econòmica que ha d’aplicar el proper primer ministre del Regne Unit. L’extitular de Finances Rishi Sunak va atacar la intenció de la rival, la ministra d’Exteriors, Liz Truss, d’abaixar immediatament els impostos. «Ha promès gairebé 40.000 milions de lliures de retallada d’impostos sense fons, 40.000 milions de deute. Aquesta és la targeta de crèdit del país. Són els nostres fills i néts i tot els britànics els que hauran d’assumir el compte».

Sunak va advertir que la mesura implicaria una pujada de la inflació i dels tipus d’interès, cosa que «incrementaria en milers de lliures les hipoteques i contribuiria a la misèria de milions de persones». Truss el va acusar d’haver apujat els impostos al nivell més alt dels últims 70 anys i de portar el país cap a la recessió. Va defensar la seva política econòmica, disposada, va afirmar, a «aprofitar les oportunitats després del Brexit» i va clavar un cop baix al rival en afirmar que la seva proposta «està en la mateixa línia que la de l’extitular de Finances laborista Gordon Brown».

El debat, organitzat i televisat en directe per la BBC, va comptar amb una audiència a l’estudi integrada només per afiliats conservadors. El lloc escollit per a la seva celebració va ser Stoke-on-Trent, a la regió de les Midlands, un dels bastions tradicionals dels laboristes que els conservadors van guanyar per primera vegada en l’última elecció i que hauran de retenir si volen mantenir la majoria absoluta aconseguida amb Johnson.

Un candidat ric

Cap dels dos va clavar un cop decisiu al contrincant. Un sondeig llampec de la firma Opinium parlava d’igualtat. «Tots dos són els arquitectes del descontrol en què viu el país», va ser el veredicte del líder laborista, Keir Starmer. Al marge de l’economia, en la confrontació es va parlar breument de les futures relacions amb la Xina, el conflicte a Ucraïna i de Boris Johnson, al qual Truss va defensar. Els errors que va cometre «no haurien d’haver suposat la seva dimissió», va afirmar, un sentiment que sintonitza amb el de milers de militants furiosos amb una sortida de la qual culpen Sunak. La riquesa personal del candidat és un altre argument utilitzat en contra seu.