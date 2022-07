Els immigrants podran treballar mentre estudien

El Consell de Ministres va aprovar ahir la reforma del reglament d’estrangeria per facilitar l’accés al mercat de treball a milers de migrants. A partir de la seva entrada en vigor, els estudiants d’origen forà -unes 50.000 persones- podran compaginar els estudis amb un contracte laboral, sempre que aquest no superi les 30 hores setmanals. La modificació també habilita la possibilitat de regularització per a tots aquells migrants que portin dos anys empadronats a Espanya. Si compleixen aquest requisit, podran sol·licitar accedir a un curs de formació i això els conferirà dret al permís de treball.

«L’objectiu és modernitzar tot el model migratori per propiciar la migració regular i segura. [...] No és recaptatori, es preveu que el saldo d’ingressos i despeses de la Seguretat Social es mantingui igual», va explicar el ministre José Luis Escrivá en roda de premsa. La reforma pretén fer aflorar part de l’ocupació irregular que hi ha a Espanya i per això també augmenta els supòsits en què una persona que estigui treballant de manera irregular pugui estabilitzar la seva situació denunciant l’empresari que fraudulentament el contracta.

La reforma del reglament d’estrangeria -que no ha estat negociada amb els agents socials, fet que ha provocat la indignació de patronal i sindicats- també facilita la regularització de migrants per arrelament social. Per accedir-hi, el contracte que ha de presentar el migrant per sol·licitar l’autorització ja no es valorarà per la seva durada, sinó per si arriba al salari mínim interprofessional (SMI) o el salari que marqui el conveni d’aplicació. A més, aquest podrà ser inferior de mínim 20 hores en els casos en què el sol·licitant acrediti menors a càrrec.

El Consell de Ministres també va aprovar la reforma del règim especial de treballadors autònoms, les noves quotes del qual entrarà en vigor el 2023. Aquesta norma encara té pendent superar el tràmit parlamentari.