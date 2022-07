El fiscal demana 18 anys de presó per possibles abusos a tutelades a Barcelona

La Fiscalia de Barcelona reclama 18 anys de presó per a un home de Vilanova i la Geltrú (Garraf), Domingo C. T., que entre setembre i desembre del 2017, presumptament, va convidar a casa seva dues menors d’edat tutelades en un centre per abusar-ne sexualment a canvi de diners, menjar, alcohol i allotjament. Tanmateix, durant la primera sessió del judici una de les presumptes víctimes es va desdir d’allò mantingut durant la investigació i va assegurar que s’ho va inventar tot per «ràbia» quan l’acusat va deixar d’ajudar-la econòmicament.

El judici va començar ahir a la secció tercera de l’Audiència provincial de Barcelona, però s’ha ajornat fins al 23 de setembre per la incompareixença d’una segona presumpta víctima que el tribunal considera «essencial». I és que una de les principals testimonis de càrrec va explicar que va acceptar anar-se’n amb l’acusat simplement per aprofitar-se d’ell i demanar-li diners, però no a canvi de sexe. Anteriorment havia exercit la prostitució. «Jo passava molta gana i ell em donava diners. Només vaig veure una oportunitat per treure-li diners. Però me’n penedeixo», va destacar. Malgrat això, una amiga seva va confirmar el relat acusatori, explicant que ella no va entrar mai a casa de l’acusat, però que les seves companyes li explicaven que acceptaven diners per tenir sexe amb el processat.