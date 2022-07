El flux del gas rus a Europa es redueix a un 20% del total

Només cinc dies després que es reprengués el subministrament de gas a través del Nord Stream 1, el gegant gasista rus Gazprom va anunciar ahir un nou problema en una turbina i una nova reducció del flux energètic cap a Europa, que a partir d’avui rebrà només un 20% de la productivitat total. Brussel·les va afirmar ahir que la decisió de la russa Gazprom de reduir el subministrament de gas pel gasoducte Nord Stream està «políticament motivada» i no respon en absolut a raons tècniques. «Sabem que no hi ha una raó tècnica, hem d’estar preparats per a això», va dir.

El ministre txec d’Indústria i Comerç, Jozef Síkela, el país del qual ocupa la presidència rotatòria de la UE, va dir que se sap amb seguretat que Vladímir Putin seguirà durant l’hivern «fent xantatge» amb el subministrament de gas, i per això va instar a «preparar i protegir les llars i l’economia davant d’aquesta situació d’emergència». Síkela va afegir que el recent atac rus contra el port d’Odessa, clau per a l’exportació de cereal ucraïnès, mostra que Moscou «no és i mai no serà un soci fiable». A més, va destacar que l’anunci de Gazprom sobre la reducció del subministrament «immediatament va causar un increment de preus» i va fer una crida a reduir al màxim la dependència respecte al gas rus «tan aviat com sigui possible». «La unitat i la solidaritat és la millor arma que tenim contra Putin», va assegurar el ministre.