Govern i Generalitat reprenen la taula de diàleg amb el dubte de l’abast dels acords

Després de diversos dies de mutisme i de discretes converses mantingudes entre els dos executius, finalment avui, a les 10 del matí, es reuneix la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat a la Moncloa. Una cita amb una novetat: la incorporació a la delegació del Govern català dels titulars d’Interior, Joan Ignasi Elena, i Cultura, Natàlia Garriga, sense que hagi transcendit si es tractaran qüestions relacionades amb la seguretat i l’àmbit cultural o no.

La reunió arriba 10 mesos després de l’anterior, a Barcelona, ​​amb escasses expectatives d’acords que realment tinguin pes i amb el rebuig frontal de Junts, que és soci minoritari de Pere Aragonès. Tot i això, tots dos governs mantenen, sense donar detalls, que hi haurà fruits concrets. És molt probable, segons les fonts consultades, que un dels acords giri al voltant de qüestions «identitàries», sense més precisió.

Per al Govern de Pedro Sánchez, la sola convocatòria, posterior a la trobada que els dos presidents van mantenir el passat 15 de juliol també a la Moncloa, suposa un èxit, una clara mostra de la «normalitat» retornada, que la crisi pel cas Pegasus s’ha superat. Però destaquen que no hi haurà, ni és possible, cap tipus d’acostament sobre les dues qüestions medul·lars que planteja actualment l’independentisme: amnistia i referèndum. Les dues parts tancaran un acord que ja han treballat els seus equips respectius en els últims mesos. De fet, segons indicaven ahir fonts de l’executiu central, ja hi ha un document que està pràcticament tancat.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va llegir ahir en positiu la convocatòria de la reunió i va respondre implícitament a les crítiques de Junts. Per a Vilalta, la taula «és l’únic camí per avançar en la resolució del conflicte polític», davant dels que «tampoc proposen res, tampoc ens volen acompanyar». «Ho lamentem, però això no ens frena per asseure’ns davant l’Estat per negociar i per poder fixar unes garanties i metodologia necessàries per desjudicialitzar el conflicte», va defensar.

A la reunió d’avui no hi acudiran per primer cop els presidents. Per part del Govern central, el cap de la delegació serà el titular de la Presidència, Félix Bolaños. Amb ell s’asseuran la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz -en representació d’Unides Podem-; la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, i el ministre de Cultura, Miquel Iceta. És a dir, que es mantenen els interlocutors.

Per la part catalana, acudiran a la cita la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el titular d’Empresa i Treball, Roger Torrent -ja van participar tots dos a la cita del setembre passat-, i els esmentats Elena i Garriga. Tots d’ERC i cap de Junts, que considera que aquesta taula està «esgotada» i demana «passar pàgina» i «passar a l’acció».

ERC pressiona per a una reforma del delicte de sedició, però ni Rodríguez ni la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, van avançar els temes a debat. La ministra va destacar en roda de premsa després de la reunió del Gabinet que l’executiu valora «positivament» que el delicte de sedició pugui modificar-se i «acostar-se» al que es preveu en altres països de l’entorn, però va insistir que no hi ha prou majories. El PSOE no vol tocar el Codi Penal sense el PP. La raó, segons reconeixen des de la Moncloa, és que no vol patir més desgast polític després de l’erosió dels indults.

A l’executiu sí que es destaca que la distensió amb ERC ajudarà a tirar endavant els Pressupostos de l’Estat del 2023. Fonts d’Hisenda assenyalen que les dues dècimes de marge de dèficit que el Govern concedirà a les comunitats autònomes i que haurà d’absorbir l’Estat ha estan pactades amb els republicans. «Les opcions que aprovem els comptes de l’any que ve són les mateixes que teníem fa 12 mesos», apunten, optimistes.

L’objectiu immediat de la Generalitat és aconseguir l’anomenada desjudicialització del procés mitjançant el desenvolupament de canvis legislatius que afectin la sedició i el funcionament del Tribunal de Comptes. Però fonts de Presidència ja destacaven dies enrere que l’objectiu no es culminarà avui, sinó que s’haurà de continuar perseguint en futures trobades.