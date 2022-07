Pablo Iglesias vol tornar el curs vinent a les tarimes que el van veure néixer, les de la Universitat Complutense de Madrid. L’exlíder d’Unides Podem ha anunciat que ha acabat la seva investigació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i que s’ha presentat a dues places a les facultats de Polítiques i Ciències de la Informació. «Tant de bo hi hagi sort. M’encantaria tornar a fer classe a la Complu», ha assegurat en el seu compte de Twitter.

Només tres mesos després que abandonés la política el maig de l’any passat, Iglesias va arrencar aquest curs acadèmic com a investigador a temps parcial a la UOC, després d’accedir a una convocatòria pública per formar part del grup ‘Communication Networks & Social Change’ (Xarxes de comunicació i canvi social). Des d’aleshores, l’exvicepresident tercer ha treballat (al 25% de la jornada laboral) en el projecte «Anàlisi dels discursos ideològics a les xarxes socials. El cas de la comunicació política en xarxa a Espanya». Un treball pel qual ha rebut 8.400 euros anuals.

Ara, Iglesias ha acabat aquesta investigació que, segons ell mateix ha anunciat, es veurà reflectida en un article acadèmic que està preparant actualment. Acabada la seva experiència a la UOC, l’exlíder morat vol que el seu següent pas sigui tornar a la Universitat Complutense, en la qual es va formar com a alumne i va teixir la seva primera xarxa de contactes per crear Podem.

Perfil mediàtic

Més enllà de la investigació acadèmica, Iglesias no ha tingut temps per avorrir-se l’últim any. L’exdirigent morat s’ha convertit en un dels polítics més mediàtics, malgrat que no forma part de la direcció de Podem ni està en actiu. La cadena SER i RAC-1 van ser els primers micròfons als quals va tornar després de la seva dimissió, per després acabar col·laborant amb diferents mitjans escrits. Tanmateix, l’altaveu per excel·lència d’Iglesias se l’ha construït ell mateix: La Base. Un ‘podcast’ en el digital «Público» que emet de dilluns a dijous i en el qual analitza l’actualitat política i periodística.