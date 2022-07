El Papa es disculpa per la «cooperació» de l’Església en la colonització

El papa Francesc va demanar perdó «pel mal que tants cristians van fer als indígenes» durant la colonització i per la «cooperació» i «indiferència» de l’Església catòlica, en la visita a la localitat de Maskwacis, on es trobava un dels més grans internats en què l’Estat canadenc va organitzar els processos d’«assimilació» dels nens dels pobles originaris.

«Dir-los, de tot cor, que estic profundament dolgut: demano perdó per la manera com, lamentablement, molts cristians van adoptar la mentalitat colonialista de les potències que van oprimir els pobles indígenes», va dir Francesc assegut entre els representants dels caps de els pobles originaris i davant de més de 2.000 persones, entre elles moltes víctimes d’aquests internats.

El Pontífex va viatjar al Canadà després de la invitació dels pobles originaris perquè hi anés a disculpar-se pels abusos perpetrats en els internats gestionats, molts d’ells, per l’Església catòlica i on prop de 150.000 nens van ser arrencats de les seves famílies, mentre que s’ha estimat que més de 4.000 van morir pels maltractaments i les malalties. La majoria estan enterrats en fosses comunes sense cap identificació.

«Arribo fins a les seves terres natives per dir-los personalment que estic dolgut, per implorar a Déu el perdó i la reconciliació, per manifestar-los la meva proximitat, per pregar amb vosaltres i per vosaltres», va dir Francesc.