La Unió Europea pacta un pla d’estalvi de gas davant de l’amenaça de Rússia

Els ministres d’Energia de la Unió Europea (UE) van arribar ahir a un consens per reduir el consum de gas des de dilluns que ve de cara a l’hivern i davant l’amenaça d’un tall total del subministrament per part de Rússia. «Avui enviem un senyal potent no només a Vladímir Putin, que ha fallat una vegada més en el seu intent de dividir la UE, sinó sobretot als nostres ciutadans. La decisió d’avui assegura que no ens haurem d’enfrontar a conseqüències dramàtiques a l’hivern que incloguin escassetat o pics en el preu», va assegurar en la presentació del pacte Jozef Síkela, el ministre d’Indústria de la República Txeca, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió.

El pacte manté una reducció voluntària del 15% del consum de gas entre l’1 d’agost del 2022 i el 31 de març del 2023 en comparació amb la mitjana d’aquest període durant els cinc anys previs, que, en cas d’emergència sobre la seguretat del subministrament seria obligatòria, però amb excepcions per a alguns països com Espanya.

El Govern espanyol va acordar reduir de manera voluntària la demanda a la meitat del que estava previst, entre un 7% o un 8%, de manera que n’hi haurà prou per no haver de limitar l’activitat econòmica, segons va confirmar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica , Teresa Ribera, a la sortida de la reunió de ministres europeus.

Així, la Comissió Europea planteja sis casos en què els estats membres podran eludir aquesta obligació del 15%, i encara que molts són dissenyats ad hoc per a determinats estats, no hi haurà una aplicació automàtica, sinó que cada país haurà de sol·licitar l’excepció a la que es vol acollir.

Una primera opció s’adreça als estats que tenen un sistema elèctric sincronitzat amb Rússia, com els països Bàltics; una altra és específica per a les illes, per no estar connectades amb el continent, com Irlanda, Malta i Xipre; una tercera es dirigeix ​​a aquells països que aconsegueixin un nivell d’ompliment dels emmagatzemaments de gas per sobre del 80% durant l’any, i una quarta s’aplica en el cas d’indústries crítiques que necessiten gas per a la seva producció. En cinquè lloc, els membres amb interconnexions limitades també «poden reduir els objectius de reducció obligatòria» si poden demostrar que les capacitats d’exportació d’interconnexió o la infraestructura nacional de GNL s’utilitzen per redirigir el gas a altres estats membres al màxim. Mentre que una última opció serà per al cas que el consum de gas en la producció d’electricitat hagi augmentat almenys un 8% el darrer any i hi hagi perill de subministrament.

D’altra banda, el pacte també garanteix que l’última paraula per activar l’alerta d’emergència de la Unió, que activa les obligacions de reduir el consum, la té una majoria qualificada d’estats membres a iniciativa de Brussel·les o de cinc països (en la proposta presentada la setmana passada la decisió definitiva requeia sobre la Comissió Europea o un total de dos països).

«No hi ha cap altra opció que estalviar gas. La decisió d’avui generarà prou estalvi i garantirà que tots paguem una quota justa. A curt termini, els consumidors europeus no han d’adoptar mesures dràstiques en cas de disrupcions de gas a l’hivern. A mig termini, tots ens en beneficiarem. Tret que la UE es desfaci de la dependència del gas rus, els preus seguiran alts; si tenim èxit, els preus es reduiran», advertia el ministre d’Indústria txec. A Brussel·les insisteixen que Moscou juga a limitar el volum de gas per així apujar els preus, cosa que va quedar palesa amb l’anunci de dilluns de reduir el flux a través del Nord Stream al 20% de la seva capacitat, cosa que va portar a la cotització del gas al mercat de referència per a Europa, el TTF holandès, a passar dels 150 euros abans de l’anunci a superar els 200 euros ahir.

Negociacions prèvies

L’acord era gairebé un secret de domini públic en les hores prèvies després de les moltes negociacions dels estats, a nivell d’ambaixadors, per arribar a la reunió de ministres amb la feina pràcticament feta, com es posava de manifest en l’optimisme d’aquests a la seva arribada a l’edifici Europa a Brussel·les, inclosa la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica d’Espanya, Teresa Ribera, una de les més crítiques la setmana passada quan la Comissió Europea va presentar el seu pla.

La comissària europea, Kadri Simson, va defensar que el percentatge del 15% de reducció de la demanda es planteja a partir d’una hipòtesi d’interrupció total del flux des de Rússia aquest mes, que suposaria una bretxa d’entre 30.000 i 45.000 milions de metres cúbics hivern. I va assegurar que «fins i tot si s’utilitzessin totes les exempcions, s’aconseguiria una reducció de la demanda per passar un hivern segur», cosa poc probable perquè encara que els països s’acullin a una excepció, mantenen la seva intenció de reduir el consum.