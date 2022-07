França posa fi a les mesures restrictives contra el coronavirus

El Parlament francès va aprovar ahir el projecte de llei que posa fi al passaport sanitari i altres mesures excepcionals contra el coronavirus, com el confinament o el toc de queda, a partir del proper 1 d’agost. No obstant això, el text, que va ser aprovat per 209 vots a favor, 30 en contra i 104 abstencions, preveu, fins al 31 de març de 2023, que el Govern pugui exigir als ciutadans que tinguin més de 12 anys una prova PCR negativa a les fronteres en cas d’aparició d’una variant perillosa, va informar el diari Le Monde.

Així mateix, per als territoris d’ultramar es preveu la mateixa possibilitat, encara que aquesta vegada en cas de saturació hospitalària. El text també amplia dos mecanismes: el primer, sobre el seguiment dels positius, fins al 31 de gener de 2023; i el segon, el sistema que centralitza els resultats que ofereixen els tests, fins al 30 de juny. Acusacions contra l’oposició El portaveu del Govern francès, Olivier Véran, va acusar fa gairebé dues setmanes els partits de l’oposició de «voler derrotar l’executiu» després d’haver fet una primera votació a l’Assemblea Nacional en què es va rebutjar una part central de l’esmentat projecte de llei. L’exprimer ministre francès Jean Castex va anunciar en el seu moment que a partir del 14 de març deixaria de ser obligatòria la utilització de les mascaretes en els espais tancats del país i que es posaria fi al certificat de vacunació. La mascareta no va deixar de ser obligatòria en el transport públic a França fins al passat 16 de maig.