El jutge Manuel García Castellón ha decidit investigar al fundador d'Unides Podem Juan Carlos Monedero per blanqueig i falsedat documental en relació amb unes transferències entre la seva empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa i el Banco del Alba per l'elaboració d'un informe d'assessoria sobre els àmbits financers dels països del l'Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En un acte, datat aquest dijous, el magistrat de l'Audiència Nacional explica que la Sala penal, en la resolució en la qual fa un mes va ordenar l'arxivament de la investigació per finançament il·legal d'Unides Podem, indicava que si el jutjat ho estimava procedent deduís testimoniatge per a la recerca de delictes econòmics i falsedats.

En aquest sentit, l'acte de García Castellón exposa que de l'anàlisi de la documentació aportada per la UDEF existeixen sospites que alguns dels documents aportats per VIU Europa SL, previ requeriment policial, “podrien presentar evidents faltes d'exactitud entre la data de creació de l'arxiu i la data que apareix en el mateix document”.

Els oficis policials remesos per la UDEF indicaven que el Banco del Alba va abonar 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2 propietat de Monedero, per "Informe d'estudi comparatiu dels àmbits financers dels països de l'ALBA i anàlisi de les bases d'harmonització jurídic-financera, implementació i assessoria puntual sobre el projecte fins al 31 de desembre de 2014".

Ramón Gordils Montes, President del Banc de Comerç Exterior (BACOEX), representant de la República Bolivariana de Veneçuela en el Directori Executiu del banc de l'Alba, hauria estat l'encarregat de pagar aquesta quantitat a l'empresa de Monedero.

Després d'aquest pagament, indica l'acte del jutge, des de Caja de Resistencia es produeix un abonament a la mercantil VIU EUROPA SL, propietat d'Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez.

Una vegada analitzats els documents, el magistrat conclou que el moviment triangular de fons entre el banc de l'Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Produccions SL i VIU Europa SL “presenta trets característics d'operacions vinculades al blanqueig”, la qual cosa permet inferir la comissió de delictes econòmics i falsedats.

A més, té en compte les declaracions del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conegut com el Pollo Carvajal, en les quals afirmava l'ús de la mercantil VIU Europa per a encobrir operacions irregulars vinculades a Monedero, així com el testimoniatge d'un testimoni protegit.

Per tot això, l'instructor acorda deduir testimoniatge de les actuacions per a incoar unes diligències noves en les quals investigar aquestes conductes.

El magistrat s'acull així a la possibilitat que va deixar la secció tercera penal d'obrir una causa per blanqueig quan va acordar, a petició de la Fiscalia, arxivar la causa sobre el presumpte finançament irregular de Podemos que García Castellón va obrir arran de les confessions que va fer en el seu jutjat el Pollo Carvajal després del seu arrest a Madrid per a procedir a la seva extradició als Estats Units.

Els magistrats -Alfonso Guevara, Carolina Rius i Carlos Fraile- assenyalaven en la seva resolució que l'arxiu decretat "com que no resulta degudament justificada la perpetració del delicte", no impedia al titular del Jutjat, "si així ho estimés", deduir "el testimoniatge oportú per a la recerca de delictes econòmics i falsedats".

Segons la Sala, abans de la introducció en el Codi Penal del delicte de finançament il·legal de partits polítics -pel qual es va obrir aquesta recerca-, els fets "podrien tipificar-se com a delicte de falsedat documental, blanqueig o contra la hisenda pública".

En el seu cas, afegien, haurien d'investigar-se "en un altre procediment" i "sempre que existeixi una veritable notitia criminis com a sospita raonable".

La Sala ja va advertir dels dubtes que suscita el testimoniatge del Pollo Carvajal, que, al seu entendre, ha de valorar-se "amb la prevenció de perseguir una fi espúria, evitar que es materialitzi l'extradició".

El mateix succeeix, observava, amb els altres testimonis que han declarat a proposta de Carvajal i el relat de la qual es basa en testimoniatges de tercers.

Així, indicaven els magistrats, l'acusació de Carvajal i un altre testimoni sobre el lliurament de 2,5 milions de dòlars a Monedero el 2017 a l'Ambaixada de Veneçuela a Espanya, "encara quan sigui cert" que Ramón Gordils va viatjar de Caracas a Madrid, "la falta de qualsevol corroboració" sobre la utilització de la "valisa diplomàtica", "s'entén insuficient per a la continuació del procediment".

Els magistrats van coincidir també amb el Ministeri Fiscal a assenyalar que l'informe de la UDEF sobre aquests fets "s'assenteixi en determinades recerques que ja es van qualificar de naturalesa 'clarament prospectiva'" quan aquesta mateixa Sala va revocar la resolució en la qual l'instructor les va acordar.

I és que la Fiscalia va impugnar des del principi aquestes perquisicions i abans de reclamar el seu arxiu definitiu, va demanar a la Sala, que el va admetre al març, que anul·lés la petició del jutge a la UDEF perquè investigués presumptes pagaments a Podemos a Veneçuela relatats per Carvajal: unes transferències de 142.000 dòlars (125.507 euros) a Carolina Bescansa, Jorge Lago i Ariel Jerez, a través de l'empresa Viu Comunicacions.