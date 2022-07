Polònia desafia la UE i es nega a racionar el gas

La ministra polonesa de Medi Ambient, Anna Moskwa, va reiterar ahir la decisió del seu Govern de no reduir el consum de gas, malgrat l’acord europeu, ja que «els subministraments són estables i les reserves estan plenes». En una entrevista concedida a la premsa polonesa, Moskwa va destacar que no veu «la necessitat de regular l’ús del gas», ja que Polònia «està en millor posició que altres països». «Els nostres magatzems de gas estan plens, els subministraments de gas es mantenen estables i ni tan sols s’està utilitzant tota la capacitat de distribució» a consumidors, va afegir Moskwa. Per això, va afegir, «no s’imposaran limitacions al consum a Polònia».

La ministra es va referir a la reducció en el subministrament de gas rus a Alemanya a través del gasoducte Nord Stream que va començar ahir i va assegurar que aquesta mesura «no afecta significativament» Polònia.