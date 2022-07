L’Associació Professional de Bancs i Establiments Financers (ABEF), un organisme bancari clau a Algèria, ha anunciat l’aixecament de les restriccions de les operacions bancàries per al comerç exterior amb Espanya.

«Tinc l’honor d’informar-los que, després de l’avaluació de la instrucció descrita en aquesta carta i en consulta amb els agents del comerç exterior afectats, les mesures de precaució esmentades ja no són necessàries», va indicar en un comunicat publicat ahir a la nit l’entitat, amb referència a la suspensió de domiciliacions bancàries per a béns i serveis des d’Espanya i cap a aquest país decretades el 9 de juny del 2022.

Per la seva banda, el banc d’Algèria va emetre un altre comunicat en què va aclarir que «per a la domiciliació d’operacions de comerç exterior, correspon als bancs intermediaris autoritzats avaluar els riscos inherents, tenint en compte en particular la qualitat de les contraparts comercials, i fixar les mesures adequades per a la mitigació d’aquests riscos».

L’ABEF havia ordenat congelar a partir del 9 de juny «les domiciliacions bancàries relacionades amb les operacions de comerç exterior de productes i serveis des d’Espanya i cap a aquest país» com a conseqüència de la suspensió del Tractat d’Amistat, Bon Veïnat i Cooperació.

La mesura va provocar un bloqueig total del comerç entre els dos països, a excepció de les exportacions de gas d’Algèria, no afectades per la mesura de l’entitat.

Espanya i Algèria es troben en una inèdita crisi diplomàtica a causa del gir de postura adoptat el març passat pel Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental, al recolzar la proposta marroquina d’una autonomia dins del Marroc.