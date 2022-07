Algèria ha reprès les operacions bancàries amb l'Estat després de gairebé dos mesos de bloqueig. En un comunicat emès aquest dijous per la patronal bancària del país africà (ABEF, per les seves sigles en anglès), l'organització assenyala que, «després de concertar la decisió amb els actors del comerç exterior», la mesura «ja no s'aplica». D'aquesta manera, Algèria aixeca una suspensió vigent des del passat 9 de juny com a represàlia pel canvi de política del govern espanyol al Sàhara Occidental. Segons el país africà, el posicionament d'Espanya a favor de la proposta del Marroc de celebrar un referèndum al Sàhara Occidental violava el Tractat d'Amistat i Cooperació amb Algèria. El veto va comportar un bloqueig de tot el comerç entre els dos països amb l'excepció del gas, que representa gairebé la meitat de les importacions que fa l'Estat d'aquest producte.