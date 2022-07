La ciutat alemanya de Hannover ha apagat la calefacció i ha apostat per les dutxes fredes en tots els edificis públics a causa de la crisi del gas a Rússia. És la primera gran ciutat a tancar el subministrament d’aigua calenta després que Rússia hagi reduit dràsticament el subministrament de gas a Alemanya.

Als alemanys se’ls ha dit que esperin mesures dràstiques de reducció de gas i càrrecs addicionals a les seves factures d’energia. La UE ha acordat reduir la demanda de gas rus aquest hivern en un 15%. En un intent per estalviar energia, la ciutat de Hannover, al nord d’Alemanya, ha decidit que ja no hi haurà aigua calenta disponible per rentar-se les mans als edificis públics o a les dutxes de piscines, pavellons esportius i gimnasos.

Les fonts públiques també s’apagaran per estalviar energia i no hi haurà llums nocturns als principals edificis, com l’ajuntament i els museus, on s’apagarà a més l’aire condicionat. L’alcalde Belit Onay va declarar que l’objectiu era reduir el consum d’energia de la ciutat en un 15% en resposta a una «escassetat imminent de gas», que representa un desafiament important per a les grans ciutats.