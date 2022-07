La portaveu del grup parlamentari de Vox a Andalusia, Macarena Olona, ha fet pública aquest divendres la seva decisió de renunciar als seus càrrecs tant en el Parlament andalús com en el partit per motius de salut.

Olona ha indicat en un comunicat que "ha arribat el moment de posar fi a aquesta etapa per raons mèdiques alienes a la meva voluntat" i ha incidit en el fet que creia que en faria prou amb la seva sola voluntat, però ha assenyalat que "la salut no hi entén de compromisos adquirits".

La dirigent de Vox ja ha comunicat la seva decisió al líder del partit, Santiago Abascal, que ha manifestat el seu "profund agraïment" pels seus tres anys de "esforç i dedicació".

"Només puc tenir paraules de gratitud per a Macarena Olona. Estic segur que el gran servei que ha prestat a Vox i a Espanya no és res al costat del qual prestarà en el futur. En aquesta casa, que és la seva, sempre tindrà les portes obertes. Fins sempre", ha escrit Abascal en les xarxes socials.

Olona, que ha pres la decisió de deixar la política "després d'un període de reflexió durant els últims dies", ha recordat com un privilegi "compartir aquests anys d'enorme creixement per a Vox, milers de quilòmetres recorreguts, jornades interminables i el permanent lliurament a Espanya".

"Un honor ser part d'aquesta família que no ha perdut l'esperança del canvi que mereix Espanya", ha destacat.

Segons ha ressaltat el partit en un comunicat, Olona, que va renunciar al Congrés dels Diputats per a optar a la Presidència de la Junta d'Andalusia, deixa entre els companys i militants una "petjada inesborrable d'exemple i treball".

També, "una llarga llista de memorables intervencions en el Congrés dels Diputats que formen ja part de la història del parlamentarisme espanyol", ha valorat la formació.

Macarena Olona va arribar a les files de Vox en les eleccions generals d'abril de 2019 i ha estat diputada per Granada les legislatures XIII i XIV.

Al maig d'enguany, i després de ser nomenat cap de llista de la formació a la Junta d'Andalusia, va renunciar al seu escó per a dedicar-se en exclusiva a la campanya andalusa.

Vox va aconseguir gairebé 500.000 vots en les eleccions, un increment del 25% del seu suport a la regió, i 14 diputats autonòmics, dos més que en els anteriors comicis que, no obstant això, no van servir per a complir les expectatives prèvies manifestades pel president del partit, que va arribar a aventurar 26 escons en el Palau de San Telmo per a la seva formació.