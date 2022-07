Macron rehabilita Bin Salmán entre crítiques de l’oposició

El president francès, Emmanuel Macron, i el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammad bin Salmán, es van reunir ahir a la nit a París per a un «sopar de treball» que va ser denunciat com una operació de blanqueig del monarca saudita, que està acusat d’estar darrere de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi. La visita de Bin Salmán a la capital francesa és la segona parada d’una petita gira europea que va començar amb una reunió amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Aquesta gira forma part d’una «rehabilitació internacional» només quatre anys després que l’escàndol per l’assassinat del reporter portés Occident a prometre que convertiria Riad en un pària.

Macron no va voler desaprofitar el retorn de Bin Salmán a Europa i va organitzar una trobada a la seva residència oficial, el palau de l’Elisi, en què es van tractar temes com el proveïment d’energia i el control del programa nuclear de l’Iran, màxim rival regional dels saudites. L’equip de Macron va assegurar que el president li preguntaria per la seva implicació en la mort de Khashoggi i que mostraria la seva preocupació per la violació sistemàtica dels drets humans a l’Aràbia Saudita.

Preocupació

Aquesta visita es produeix menys de dues setmanes després del viatge del president nord-americà, Joe Biden, a l’Aràbia Saudita, que va significar la tornada a l’escena internacional de Bin Salmán, en plena guerra d’Ucraïna i davant l’augment dels preus de l’energia. «Em preocupa profundament aquesta visita pel que suposa per al món i per a Jamal (Khashoggi) i les persones com ell», va afirmar a France Presse Agnes Callamard, secretària general d’Amnistia Internacional (AI), que descriu Bin Salmán com un home «que no tolera la dissidència». Una investigació de l’ONU va qualificar la mort del periodista com un «assassinat extrajudicial del qual és plenament responsable l’Aràbia Saudita». La intel·ligència dels Estats Units va assegurar que Bin Salmán «va aprovar» l’operació contra Khashoggi, però Riad ho nega.