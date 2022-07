El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu govern aprovarà el pròxim dilluns un paquet de mesures urgents d'estalvi energètic. Segons Sánchez, seran mesures «raonables» que «no implicaran retallades» però sí «una assumpció en primera persona» per part d'empreses, administracions i ciutadans per reduir la factura elèctrica. El Consell de Ministres de dilluns també aprovarà un decret de cooperació entre administracions en la prevenció i extinció d'incendis. A més, al setembre el govern espanyol proposarà a la Comissió Europea una reforma del mercat elèctric per deslligar el preu del gas al de l'electricitat, i una nova intervenció al mercat energètic per posar un topall, un límit màxim, al preu de les emissions de CO₂.