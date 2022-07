Algèria descongela els comptes per al comerç amb Espanya

Algèria desbloqueja els comptes bancaris usats per al comerç exterior amb Espanya. La patronal bancària ABEF ha enviat una nota informativa a bancs i institucions financeres dient que «ja no s’ha d’aplicar» l’ordre del 8 de juny de congelar els comptes que es fan servir per fer pagaments de comerç exterior amb Espanya.

L’Associació Professional de Bancs i Establiments Financers (ABEF) és la patronal d’una banca majoritàriament a les mans de l’Estat i està supervisada pel Govern. Per això cal esperar que aquesta comunicació estigui avalada per l’executiu d’Abdelmadjid Tebboune i que amb aquesta comunicació comenci el desbloqueig de les exportacions espanyoles a Algèria. La mesura de represàlia es va produir després de la compareixença de Pedro Sánchez per explicar el seu gir respecte el Sàhara Occidental reconeixent el pla autonomista del Marroc.