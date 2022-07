Confirmen el primer mort per la verola del mico a Espanya

El Ministeri de Sanitat va confirmar ahir el primer mort a Espanya per la verola del mico, infecció de la qual s’han notificat 4.298 casos al país, segons la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave). Dels 3.750 infectats sobre els quals es té informació, 120 han necessitat hospitalització (3,2%). Més de 4.000 del total de positius són homes (només hi ha 64 dones) i l’edat oscil·la entre uns mesos i 88 anys, amb una mitjana de 37 anys.

Aquesta informació va coincidir amb una petició de la Federació de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més (FELGTBI+) a l’Organització Mundial de la Salut (OMS): que eviti afirmacions que es puguin utilitzar per estigmatitzar el col·lectiu. El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va demanar dimecres al col·lectiu d’homes que practiquen sexe amb homes que redueixin la quantitat de parelles sexuals i «reconsiderin» tenir nous contactes, malgrat que no és una infecció de transmissió sexual.

«Aquest fet assenyala i estigmatitza el col·lectiu, culpant-lo de la difusió de la malaltia per exercir la seva llibertat sexual, sense proposar mesures efectives per prevenir-ne la difusió», van criticar ahir des de la FELGTBI+, per advertir que s’està reproduint el que va passar amb la crisi de la sida. «S’està posant el focus sobre la població LGTBI+ novament, com si fóssim els precursors de l’expansió d’una malaltia de contacte», va lamentar Nahum Cabrera, portaveu de la federació.