El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va transmetre al seu homòleg ucraïnès, Dmitró Kuleba, el condol per la mort de 50 presoners ucraïnesos en una presó de l’autoproclamada República Popular de Donetsk i va prometre que Washington farà que Moscou reti comptes per les seves «atrocitats».

La conversa entre Blinken i Kuleba va tenir lloc ahir divendres després que es conegués l’atac contra la presó, situada a la localitat de Jelenovka (també coneguda com a Olénivka, en ucraïnès), va informar en un comunicat aquest dissabte el portaveu del Departament d’Estat, Ned Price.

Durant la trucada, segons Price, Blinken «va reafirmar el compromís dels Estats Units perquè Rússia reti comptes per les atrocitats que les seves forces han comès contra el poble d’Ucraïna».

L’atac va provocar 40 morts, segons les estimacions d’Ucraïna, tot i que tant Washington com Moscou xifren en 50 els presoners que van perdre la vida. Ucraïna responsabilitza mercenaris de la companyia militar privada russa Wagner. Mentrestant, Rússia i els separatistes prorussos culpen Kíiv i Washington a l’assegurar que l’atac va ser perpetrat amb míssils Himars subministrats pels EUA a l’Exèrcit ucraïnès.

Ucraïna ha demanat a l’ONU i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) que enviï una missió a Donetsk per investigar l’atac. El Departament d’Estat dels EUA es va limitar a responsabilitzar Rússia en el seu comunicat i no va entrar en si l’operació va ser orquestrada per Wagner.

Blinken també va parlar ahir divendres per telèfon amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, en el seu primer contacte des de l’inici de la invasió, i li va demanar que acceptés la seva proposta per alliberar els dos nord-americans detinguts a Rússia, Brittney Grinner i Paul Whelan.

Segons el Departament d’Estat, Blinken va donar a Kuleba detalls de la seva trucada amb Lavrov i va remarcar el «suport infrangible» dels Estats Units a la sobirania, independència i integritat territorial d’Ucraïna.

Blinken també va transmetre a Kuleba la seva esperança que es compleixi l’acord entre Ucraïna i Rússia per acabar aviat amb el bloqueig del blat emmagatzemat a Ucraïna, per tal de garantir el flux mundial de cereals i evitar la fam.