L’OMS adverteix d’un brot d’hepatitis infantil d’«origen desconegut»

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va avisar ahir que el món s’enfronta a un brot d’hepatitis «d’origen desconegut» que afecta els nens, i va destacar les «milers d’infeccions víriques agudes» de la malaltia que es produeixen anualment entre nens, adolescents i adults.

En aquest sentit, l’organisme va informar que treballa estretament amb els científics i els responsables polítics dels països afectats per intentar comprendre la causa d’aquesta infecció, que no sembla coincidir amb cap dels cinc tipus coneguts d’hepatitis: l’A, la B, la C, la D i l’E.

«Per aconseguir la màxima eficàcia, la vigilància de les hepatitis s’ha de prestar a nivell comunitari mitjançant un sistema d’atenció primària de salut eficaç i integrat amb altres serveis de salut que tractin tota la gamma de necessitats sanitàries», va assenyalar el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Tot i que la majoria de les hepatitis agudes causen símptomes lleus i fins i tot no es detecten, en alguns casos poden provocar complicacions i esdevenir mortals. A tall d’exemple, les complicacions per infeccions agudes de les hepatitis A i E van causar l’any 2019 unes 78.000 morts a tot el món i, en paral·lel, les iniciatives mundials de combat a la malaltia han donat prioritat a l’eliminació de les infeccions per hepatitis B, C i D.