El papa Francesc ha assegurat que «la porta està oberta» a la seva possible renúncia al pontificat, tot i que encara no ha pensat en aquesta possibilitat, i ha afegit que no seria «una catàstrofe», durant la roda de premsa en el vol de tornada del seu viatge de sis dies al Canadà.

El pontífex argentí ha abordat en diverses ocasions durant la roda de premsa aquesta qüestió, així com les seves limitacions físiques, a causa que s’ha de moure en una cadira de rodes pel seu problema al genoll que li impedeix caminar i estar molta estona dempeus.

Per això ha admès, en aquesta ocasió, assegut en una cadira davant els periodistes, que no creu que pugui seguir «amb el mateix ritme dels viatges d’abans». «A la meva edat i amb aquesta limitació he d’estalviar forces una mica per poder servir l’Església» o «al contrari, pensar en la possibilitat de fer-me a un costat», ha dit després de la dura jornada en què des de Quebec ha viatjat a Iqaluit per reunir-se amb la població dels inuit.

El papa ha desmentit en diverses ocasions, sobretot després dels insistents rumors sobre una possible renúncia, que hagi pensat en la possibilitat de deixar el càrrec, però avui ha deixat clar que és una de les opcions de futur seguint l’exemple del papa Benet XVI, que va renunciar al pontificat el febrer del 2013, a l’assegurar que li faltaven les forces.

«La voluntat del Senyor»

«La porta està oberta i és una de les opcions, però fins ara no he trucat a aquesta porta. No he sentit encara aquesta possibilitat, però això no vol dir que demà no comenci a pensar-hi», ha reiterat. I ha destacat que «no seria una cosa estranya» o «una catàstrofe». «Es pot canviar de papa, no hi ha cap problema», ha afegit.

Francesc també ha explicat que qualsevol mena de decisió serà «la voluntat del Senyor». «Si el Senyor t’indica que has d’anar al racó, te’n vas al racó», ha assenyalat i ha matisat «que encara no ha sentit aquesta crida».

Sobre el dolor al genoll, ha explicat que tot i que els metges diuen que es podria operar no ho farà perquè té un problema amb l’anestèsia, ja que el va afectar durant l’operació al còlon el juliol de l’any passat i encara n’arrossega «alguns efectes». «No s’hi juga amb l’anestèsia i per això es creu que no és convenient (l’operació)», ha assenyalat.

Ha assegurat que continuarà intentant viatjar «perquè és una manera de ser a prop de la gent i és una manera de servir» i que encara queden pendents els viatges a Sudan del Sud i a la República Democràtica del Congo, «però ja l’any que ve».

Sobre el possible viatge a Ucraïna ha reiterat que «ell vol anar-hi» però, ha afegit: «veurem què em trobo quan arribi a casa», amb referència a com procedeix l’organització de la possible visita a Kíiv, mentre que sí que ha confirmat que podrà ser al Kazakhstan «perquè és un viatge tranquil» per al congrés sobre religions que s’hi celebrarà el 14 i el 15 de setembre .