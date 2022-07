Sánchez anuncia que el Govern aprovarà dilluns el pla d’estalvi energètic

L’estratègia va canviar després del 19-J, després de la debacle socialista en les eleccions andaluses. I des d’aleshores Pedro Sánchez no fa res més que reafirmar-se en aquest nou camí: gir a l’esquerra, combat amb «determinació» contra els «poderosos», tot i que el seu Govern resulti «incòmode» per a ells; pedagogia i més pedagogia, «empatia» amb els ciutadans i lluita cos a cos amb el PP.

I demostració d’hiperactivitat de l’executiu, que no es quedarà aturat ni es posarà «de perfil» per donar resposta a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, la incertesa econòmica, la disparadíssima inflació. Es desviurà, repeteix, per «protegir la classe mitjana i treballadora» i transformar el país. I per descomptat que esgotarà la legislatura i arribarà fins al final: desembre del 2023 (i no gener del 2024 en cap cas, per cert).

El president va tancar el curs polític ahir abans de sortir cap als Balcans amb una compareixença a la Moncloa. La roda de premsa, dissenyada per explicar el grau de compliment dels compromisos contrets pel bipartit fins aquest primer semestre del 2022, encaixava en les mateixes coordenades polítiques de les últimes setmanes. Un embolcall que buscava omplir de sentit el principal anunci de la roda de premsa: l’aprovació, dilluns vinent en Consell de Ministres, d’un pla d’estalvi energètic i d’un decret llei per coordinar i reforçar la prevenció i extinció d’incendis.

«Poderosos» amb nom

Sánchez, això sí, va reblar el clau al seu discurs, en assenyalar amb nom i cognoms alguns d’aquests «poderosos» que intenten frenar-lo: Ana Patricia Botín, presidenta del Santander; Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola. «Si Botín i Sánchez Galán protesten, és que anem en la bona direcció», va resumir, lluint galons d’esquerres.

Sánchez va remarcar que tot i que la guerra d’Ucraïna ha trencat la legislatura, com abans ho va fer la pandèmia, la seva obsessió serà «protegir la classe mitjana i treballadora» i «avançar en una agenda de modernització de l’economia». Això darrer, en un context bèl·lic i de risc de tall de subministrament del gas per part de Rússia, significa accelerar la transició ecològica i no alentir-la, com vol el PP, i atendre la «solidaritat» amb els socis europeus i intentar la rebaixa de la factura de la llum.

Per això, dilluns a la tarda, i a la tornada dels Balcans, en l’última reunió del Gabinet abans de l’aturada estiuenca, el Govern aprovarà un paquet de mesures urgents per a l’«eficiència i l’estalvi energètic». Mesures, va dir, «treballades durant setmanes, debatudes amb el sector privat, comunicades al conjunt d’administracions i els grups». Estalviar energia és «prioritari», és «una tasca de tots», va afirmar el president, perquè es tracta de «reduir» la factura elèctrica, disminuir la dependència de Rússia i «doblegar la corba de la inflació».

El líder socialista no va voler donar cap detall del pla preparat per la vicepresidència de Teresa Ribera. Es va limitar a dir que les mesures «van en línia amb el que estan fent altres països europeus». Segons van avançar diversos mitjans, una és limitar la temperatura de comerços, empreses, hotels i transports a 27 graus a l’estiu (aire condicionat) i 19 graus a l’hivern (calefacció), informa Efe. Són els mateixos límits que recull el pla d’estalvi i eficiència per a l’Administració General de l’Estat (AGE), aprovat a finals de maig.

Sánchez sí va recordar que Espanya ha de reduir de manera voluntària un 7% el consum de gas en els mesos vinents, com van acordar els Vint-i-set aquesta setmana. «Només cal entrar en un centre comercial per adonar-se que l’aire condicionat és massa alt», va afegir.

A més, Espanya presentarà a la Comissió Europea dues propostes. Una, reformar el funcionament del mercat elèctric per desacoblar el preu del gas del mercat majorista. I dos, establir un límit màxim al preu de les emissions de CO2.

El Consell de Ministres de dilluns també aprovarà un decret llei per «enfortir les capacitats i la coordinació de totes les administracions en totes les tasques de prevenció i extinció d’incendis» i també per a la «restauració» de les zones afectades.