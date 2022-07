La UE comença una guerra energètica contra Rússia amb falta de realisme

El taló d’Aquil·les de la Unió Europea (UE) és la seva dependència de l’energia importada. A diferència dels Estats Units, que és pràcticament autosuficient, la UE importava el 60% de l’energia consumida abans de la pandèmia i els mercats reflecteixen aquesta diferència. El barril de petroli Brent (referència europeu) cotitzava ahir a 109,2 dòlars, onze dòlars més car que el cru de referència nord-americà (West Texas Intermediate). En el gas, la diferència és abismal: el preu de referència europeu del TTF holandès és set vegades més car que el gas nord-americà en el seu mercat de referència Henry Hub.

En aquest context, la UE ha mostrat manca de realisme en impulsar una guerra econòmica i energètica contra el seu principal proveïdor, Rússia, sense disposar prèviament de fonts alternatives de subministrament i de producció energètica. El 39% del gas, el 25% del petroli i el 45% del carbó importats per la UE procedien de Rússia el 2021. La Comissió Europea ha aplicat l’agenda de Washington, malgrat que la situació de la UE és totalment diferent de la dels EUA .

Per agreujar la dependència energètica europea, Alemanya va tancar tres dels seus reactors nuclears el 31 de desembre i manté el pla de tancar aquest any els tres últims reactors. Ni Berlín, ni la Comissió Europea semblen considerar incongruent aquest tancament nuclear amb la petició simultània als altres països de la UE perquè li cedeixin el gas per combatre el tall de subministrament rus.

En lloc d’enfortir l’economia de la UE davant de Rússia, la Comissió Europea i els governs han adoptat sancions energètiques i econòmiques contra Moscou que no aturen la guerra a Ucraïna, fan mal a la UE, encareixen el petroli, el gas i l’electricitat i disparen la inflació, mentre augmenten els ingressos de Rússia a xifres rècord, encara que exporti menys cru i gas (10.500 milions de dòlars al juny per petroli i 11.100 milions per gas).

La UE va creure que podria bloquejar l’entrada en servei del gasoducte rus Nord Stream 2 (com va fer Alemanya al novembre, abans de la invasió d’Ucraïna) i després imposar sancions econòmiques draconianes a Rússia sense que Moscou repliqués retallant el subministrament de gas a Europa. Hauria estat més efectiu i menys perjudicial econòmicament per a la UE haver subministrat a Kíev suficient armament pesat per repel·lir la invasió russa.

Disfunció en la fixació de preus

Sense gas de Rússia, l’economia d’Alemanya i d’altres països no pot funcionar. La guerra energètica ha situat aquesta setmana el preu del gas en el mercat europeu per sobre dels 200 euros el megawatt/hora (MW/h), 20 vegades més car del que era a finals de juliol del 2019. I de retruc, el preu majorista de l’electricitat ha arribat als 650 euros el MW/h a França i Itàlia i als 599 euros a Alemanya, a causa del disfuncional sistema de fixació de preus de la UE, on el gas marca el preu de tota la llum malgrat que només genera el 20% de l’electricitat. Tot i que el mal funcionament del mercat elèctric va quedar palès l’estiu del 2021, la Comissió Europea i Alemanya es resisteixen a reformar-lo i l’excepció ibèrica va ser arrencada amb fòrceps.

La UE va importar 155.000 milions de metres cúbics de gas de Rússia el 2021. Els subministraments addicionals aconseguits per la UE d’altres proveïdors el primer semestre del 2022 equivalen a 70.000 milions de metres cúbics anuals, però només substitueixen el 45% del gas rus. L’acord amb l’Azerbaidjan, per exemple, només aporta 3.900 milions de metres cúbics addicionals aquest any i el pacte de solidaritat intraeuropeu sobre el gas és ple de forats.

A mesura que passen els mesos, les previsions econòmiques de la UE empitjoren. Per contra, i malgrat les sancions, el Fons Monetari Internacional acaba de limitar la caiguda de l’economia russa aquest any al 6%, 2,5 punts menys del previst, per l’augment dels ingressos energètics.