L’última festa de Boris Johnson: un casament de luxe

Aquest cap de setmana, Boris Johnson i la seva dona Carrie protagonitzen una de les festes més esperades de l'estiu anglès. La parella celebra amb un any de retard el convit del casament en la gloriosa propietat campestre d'un bilionari, gran benefactor del Partit Conservador, del qual se sospita que també aquesta vegada ha hagut d'aportar una generosa contribució a l'àpat. Daylesford House és una gran mansió georgiana del segle XVIII, al comtat de Gloucester, classificada com a patrimoni nacional pel National Heritage. En el passat, va pertànyer al governador general de l’Índia i és, des de fa 40 anys, la llar d’Anthony Bamford, posseïdor del títol honorífic de baró i director d’una multinacional britànica de materials de construcció. La propietat posseeix uns esplèndids jardins de 600 hectàrees, amb gran valor històric, on fa uns dies es va instal·lar una gegantina carpa blanca on acollir els convidats que brindaran pels nuvis. De la seva xifra i identitat no se'n sabia res en vigílies de l'esdeveniment mantingut en secret i revelat per la premsa. «No comentem les especulacions sobre assumptes privats o familiars que no comporten cap declaració ministerial», va ser la resposta dels portaveus oficials.

El tercer casament de Johnson, de 58 anys, i el primer de la núvia, de 34, va tenir lloc el mes de maig de l'any passat a la catedral catòlica de Westminster en una discreta cerimònia de la qual només es va saber després de la benedicció. A causa de les restriccions per la covid, la celebració es va limitar llavors a una recepció de 30 persones als jardins de Downing Street, que en aquell moment es trobava al centre de l'escàndol de les festes il·legals. La gran recepció nupcial es va ajornar per a aquest estiu i el lloc elegit era en principi l'elegant residència oficial de Chequers. Quan les invitacions ja estaven cursades i els preparatius avançats, Johnson va ser obligat a dimitir com a primer ministre. La destitució va precipitar la recerca contrarellotge d'una nova propietat i un cop més Johnson va trobar una mà generosa entre els sponsors dels conservadors, Lord Bamford, un dels principals mecenes del partit. Els Johnson passaran la lluna de mel a algun destí paradisíac amb els seus dos fills? En el passat altre benefactor del Partit, David Ross, fundador de Carphone Warehouse, els va prestar la vila al Carib, durant una estada nadalenca de 10 dies per valor de gairebé 18.000 euros que va ser objecte d’una investigació parlamentària. Posteriorment el primer ministre va reconèixer haver passat altres vacances gratis en una luxosa propietat a Marbella vinculada amb Zac Goldsmith. Aquest any, a la primavera, va utilitzar un jet privat del Govern per portar la família a passar un cap de setmana a Cornualla. En aquella ocasió la factura va anar a càrrec dels ciutadans.