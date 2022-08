Als carrers de Leawood, ciutat pròspera de Kansas, nombroses pancartes electorals adornen els jardins: aquest estat del mig oest es prepara per a la primera votació important sobre l’avortament des que el Tribunal Suprem dels Estats Units anul·lés el dret federal a la interrupció de l’embaràs.

Els habitants de Kansas votaran dimarts per decidir si es retira o no el dret a l’avortament de la Constitució d’aquest estat tradicionalment conservador.

Els que volen el canvi –partidaris del «sí»– afirmen que permetria als legisladors regular la interrupció legal de l’embaràs sense ingerència de la justícia.

«Això restableix simplement la nostra capacitat per conversar», afirma Mackenzie Haddix, portaveu del moviment «Value Them Both» (Valora’ls a Tots Dos), entitat que busca acabar amb les proteccions constitucionals derivades d’una decisió del 2019 del Tribunal Suprem d’aquest estat.

«Els habitants de Kansas podran llavors unir-se [...] per aconseguir un consens», va afirmar a l’AFP dissabte al matí durant un acte.

Prohibir l’avortament no és l’objectiu oficial de la campanya d’aquesta entitat.

Diversos partidaris del «sí» veuen que aquesta posició és el primer pas perquè el parlament estatal, controlat pels republicans, prohibeixi aquesta pràctica, com ja han fet vuit estats del país des de la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar al juny la seva decisió històrica del 1973 del cas Roe v. Wade.

«Decisions sobre el nostre cos»

Els partidaris del «no» observen amb ansietat els estats veïns de Missouri i d’Oklahoma que van imposar restriccions gairebé totals: el primer fins i tot prohibeix l’avortament en casos de violació o incest.

A Kansas, un congressista conservador local va presentar aquest any un projecte de llei que contempla vedar l’avortament sense excepció, ja sigui per violació, incest, o per protegir la vida de la mare.

Fins ara l’avortament és legal a Kansas fins a les 22 setmanes d’embaràs. Les menors necessiten autorització dels seus pares.

«¡Al cap i a la fi, l’esmena retira aquest dret a l’autonomia personal de què es beneficien tots els habitants de Kansas!», va dir a l’AFP Ashley All, portaveu de la campanya pel «no» de «Kansas Constitutional Freedom» (KCF).

«I que estiguem en capacitat de prendre decisions sobre el nostre cos, les nostres famílies, el nostre futur sense ingerència del govern és un dret».

La votació coincideix amb les primàries a Texas i serà la primera vegada en què els nord-americans s’expressin sobre l’avortament després de la decisió del Tribunal Suprem.

Altres estats, entre ells Califòrnia i Kentucky, votaran sobre aquest tema al novembre, al mateix temps que les eleccions per al Congrés de mig mandat, durant les quals republicans i demòcrates esperen mobilitzar els seus partidaris entorn de l’avortament.

Anne Melia, voluntària a la campanya a favor del dret a l’avortament KCF, va recórrer Leawood dijous per defensar la seva causa.

«No crec que el govern li hagi de dir a les dones el que han de fer», va explicar aquesta activista de 59 anys.

La vida des de la concepció

Christine Vasquez, de 43 anys, diu que pensa votar «sí» amb l’esperança de poder decidir en el futur sobre l’avortament.

«Votaré perquè no hi hagi cap avortament, penso que la vida comença des de la concepció», va dir a l’AFP.

En ple debat sobre l’avortament, el país tindrà els ulls clavats a Kansas dimarts.

Els demòcrates són en gran manera favorables a l’avortament, mentre que els conservadors ho són de posar traves a aquesta pràctica, quan no prohibir-la.

Però la realitat política de Kansas és complexa. El Partit Republicà ha guanyat ininterrompudament des del 1964 a les presidencials, 15 eleccions seguides.

Però el comtat més poblat de l’estat va elegir un demòcrata, Sharice Davids, a la Cambra de Representants el 2018; i la governadora, Laura Kelly, és demòcrata.

Quant als punts de vista sobre l’avortament, una enquesta del 2021 de la universitat estatal Fort Hays va revelar que menys del 20% dels ciutadans de Kansas considera que l’avortament ha de ser il·legal en casos de violació o incest.

La meitat creu que l’estat no ha de legislar sobre les circumstàncies en què les dones poden avortar.