La tensió és cada vegada més alta a la frontera de Kosovo amb Sèrbia. Més de 20 anys després del final de la guerra, la pau encara no és una realitat. L’última topada s’ha iniciat després de l’entrada en vigor aquest dilluns d’una nova normativa kosovar sobre documents d’identitat i matrícules per la qual els que entrin al país des de Sèrbia hauran de canviar els documents d’identitat serbis per documents d’identitat emesos per Pristina vàlids durant tres mesos. El Govern de Kosovo ha decidit ajornar un mes, fins a l’1 de setembre, l’aplicació de la prohibició.