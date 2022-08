Sánchez dóna per segur que la coalició de govern arribarà unida a les generals

El compte de quants han estat els xocs, durant aquests més de dos anys i mig, entre el PSOE i Unides Podem, ja s’ha perdut fa temps. Més o menys greus, les friccions han estat constants. Amb cada desacord, els dos socis han reiterat que la coalició aguantava unida. I així ho vol el president del Govern. Pedro Sánchez està segur que el seu executiu resistirà unit fins al final de la legislatura. Per dues raons bàsiques, per la tasca que encara queda per fer i perquè aquesta permanència és un «bon argument» de futur, ja que es projecta el missatge als votants progressistes que les esquerres saben entendre’s.

El cap de l’executiu no té dubtes que el seu gabinet seguirà endavant, i així ho va traslladar en conversa informal als periodistes a Mostar, en la segona estació de la seva gira pels Balcans. Com també està convençut que Yolanda Díaz arribarà «fins al final» amb la seva plataforma, Sumar. És a dir, que tindrà temps de consolidar-la i concórrer amb ella a les generals del 2023 en què, si res no es torça, ella seria la candidata d’un moviment en què hi serà Podem, per més que ara es vegin les tensions dins d’aquest espai per les disputes per les «quotes de poder».