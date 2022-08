La senadora indígena australiana, Lidia Thorpe, ha hagut de repetir el seu jurament de presa de possessió com a congressista a causa que es va referir a la reina Isabel II, qui és formalment la cap d’Estat d’Austràlia, com a «colonitzadora».

»¡No seràs senadora fins que ho facis bé!», li ha etzibat un dels senadors després del jurament de Thorpe, que va ser advertida per la presidenta del Senat perquè repetís la fórmula de presa de possessió, informa la premsa australiana.

La senadora ecologista no va assistir a la presa de possessió oficial la setmana passada, per la qual cosa va assumir el càrrec en solitari dilluns al matí. Es va dirigir a l’estrada puny en alt i va recitar la frase: «Jo, Lidia Thorpe, com a sobirana, solemne i sincerament juro que seré fidel i rendiré veritable lleialtat a la seva majestat colonitzadora, la reina Isabel II».

La presidenta del Senat, la laborista Sue Lines, va intervenir per aturar les crítiques irades d’altres senadors. «Ha de recitar el jurament que apareix a la targeta. Sisplau, reciti’l», ha emplaçat. Thorpe s’ha encarat llavors amb un altre senador laborista per les seves crítiques, tot i que finalment ha llegit la frase tal com estava escrita. «A cap ens agrada», ha etzibat un altre senador després del jurament.

Més tard, la mateixa Thorpe ha publicat a Twitter que «mai he cedit la sobirania». Thorpe ha criticat recentment la bandera australiana perquè «representa la colonització d’aquestes terres». «No hi ha un consentiment ni un tractat, així que aquesta bandera no em representa», va explicar en declaracions a la cadena Channel 10.

La seva intenció així és acudir al Parlament per «qüestionar l’ocupació il·legítima del sistema colonial en aquest país». «Soc aquí per la meva gent i em sacrificaré jurant lleialtat al colonitzador per poder ser als mitjans de comunicació com hi soc ara mateix, per entrar al Parlament tal com soc», va dir.