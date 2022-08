Fa temps que les alarmes salten amb els diferents ‘challenges’ (’reptes’) que abunden a internet: des del mític la ‘balena blava’ –que proposava la realització d’una llista d’uns 50 passos o reptes més o menys fàcils i innocents, el repte final del qual consistia a tirar-se des de dalt d’un edifici per treure’s la vida– o l’‘abecedari del diable’ –que consistia a punxar amb un objecte punxant o les ungles algú mentre recita les lletres de l’abecedari–, passant pel ‘trencaboques’ –que una persona s’acosta per darrere d’una altra i l’enganxa amb una peça de roba o una corda per davant dels turmells i tira cap enrere, provocant que caigui de cara contra el terra– o el ‘carbó challenge’ –que consisteix a posar el cap en una bossa de carbó.

Perquè tots aquests reptes poden provocar la mort, o lesions greus, en els que els practiquen. I no és la primera vegada que un repte viral causa la mort de menors que s’extralimiten a l’hora de realitzar el desafiament. Ni tan sols és la primera vegada que passa amb aquest repte. Asfíxia Parlem del ‘Blackout challenge’ –o ‘desafiament de l’apagada’–, un repte que consisteix a aguantar la respiració fins a no poder més i desmaiar-se. Similar al ‘mataleón’ –aquell que el participant feia una clau d’arts marcials, escanyant algú fins a deixar-lo sense oxigen i inconscient–, ja ha deixat diversos menors morts, com la nena siciliana de 10 anys que va morir a principis d’any o el petit britànic de 12 anys Archie Battersbee, al qual la Justícia britànica ha ordenat retirar aquest dimarts el suport vital que el manté amb vida des que el 7 d’abril va ser trobat inconscient a la seva vivenda amb una corda lligada al coll. El 31 de maig, els metges d’Archie li van diagnosticar mort cerebral després d’una ressonància, assegurant que el petit no tornaria a despertar. Però la família sempre s’ha negat a desconnectar Archie del suport vital que el manté amb vida, raó per la qual l’hospital va portar el cas als tribunals, que a mitjans de juliol ja va dictaminar que continuar oferint suport vital al nen és «contrari als seus millors interessos». Ara, la Cort d’Apel·lacions del Regne Unit ha rebutjat posposar més enllà d’aquest dimarts la retirada del suport vital al nen. Fins a desmaiar-se El ‘Blackout challenge’ és un repte que s’ha viralitzat en TikTok i que consisteix a gravar-se mentre s’aguanta la respiració fins a arribar al desmai. Els vídeos, que han sigut retirats per la plataforma, han sigut utilitzats pels joves per arribar a milions d’usuaris a la xarxa social i així aconseguir visualitzacions i ‘m’agrada’. A més d’Archie i de la nena siciliana, almenys set nens més han mort pel macabre repte, com Nyla Anderson, de 10 anys d’edat, que va ser trobada inconscient a la seva habitació a Pennsilvània (EUA) i un altre nen a Colorado.