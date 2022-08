Defensa busca 406 milions de litres de combustible

Per als arxius virtuals de la contractació de l’Estat és l’expedient 2021/JCMDEF/2021/JCMDEF/00000096E, però per a la realitat dels pressupostos i els sortidors és la compra centralitzada més gran de gasolines que es porta a terme a Espanya, i en la conjuntura de més carestia i incertesa sobre preus i subministraments dels últims 50 anys. Defensa avalua ofertes per proveir-se de 406,9 milions de litres de combustibles líquids fins que s’acabi el 2024. Són 203,4 milions de litres per any, els que necessiten tots els vehicles dels exèrcits. El pla d’adquisició, un acord marc bianual de subministrament, inclou des del querosè dels caces Eurofighter i F18 que patrullen el Bàltic fins al fuel DPM dels vaixells de l’Armada que vigilen les portes del mar Negre o l’oceà Índic, i des de la gasolina de vehicles lleugers fins al gasoil dels carros de combat o el gasoil C de la calefacció de les casernes.

Marge superat

No hi ha entitat pública en aquest país que demani per si sola tant combustible fòssil. La licitació té un valor estimat de contracte de 767.570.795 euros i 32 cèntims. És el càlcul de totes les despeses màximes que es poden derivar de la contracta si hi ha imprevistos, modificacions o pròrrogues. El càlcul porta molt coixí sobre un pressupost base de licitació de 276,8 milions, la despesa màxima autoritzada. Malgrat tot, aquesta previsió, admeten fonts del sector petroler espanyol, «està ja superada» per la realitat de la crisi energètica desencadenada per Rússia. Quan aquest encàrrec es va dissenyar a Defensa no hi havia guerra a Europa.

El novembre del 2021, quan es va redactar el plec de prescripcions tècniques d’aquest enorme contracte, el gasoil estava a 0,76 euros per litre (sense impostos); ara, durant el procés d’avaluació, està a 1,21. La gasolina 95 ha passat de 0,77 a 1,14 en el mateix període. El plec del contracte preveu, entre altres compres, la de 39,7 milions de litres de gasolines i gasoils, 118 milions de litres de querosè per a turbines de caces i altres reactors i 31 milions de litres de fuel per a vaixells. Part d’aquesta adquisició acabarà sota les muntanyes d’A Graña (la Corunya), on l’Armada té un dels seus dipòsits, de 100.000 metres cúbics.

A una mitjana dels preus del litre de combustible líquid al mercat d’1,15 euros sense impostos, el cost actual de l’acord marc seria de 463 milions per any, i més de 900 en tota la seva vigència, 130 milions més del valor estimat. Mai l’Estat havia dissenyat un acord per a compres massives de carburant amb una guerra a Europa de la magnitud que té la invasió d’Ucraïna. El panorama ha canviat molt. El juliol i el desembre del 2017, l’Exèrcit de l’Aire va rebre 138 milions de litres de querosè, pels quals va pagar 46,6 milions d’euros. El litre va sortir a 33 cèntims, tres vegades menys del que costa avui.