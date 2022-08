Els ciutadans de l’estat de Kansas tenen a les seves mans pronunciar-se sobre si la constitució estatal ha de continuar protegint l’avortament, en un referèndum que se celebra aquest dimarts i que és la primera votació d’aquesta mena des que el Tribunal Suprem nord-americà va eliminar el dret federal a l’avortament.

Aquest és el primer referèndum que un estat nord-americà celebra després de la resolució del Suprem que va anul·lar la sentència ‘Roe contra Wade’, per la qual cosa va eliminar el dret federal a l’avortament i va atorgar als estats la facultat de legislar sobre el tema.

La consulta, que se celebra coincidint amb les eleccions primàries de Kansas –juntament amb altres estats– aquest dimarts, obrirà la porta al fet que el Govern estatal legisli per regular la pràctica, que ara és legal fins a les 22 setmanes, i és especialment rellevant perquè podria establir un precedent per a altres estats.

Malgrat que té una governadora demòcrata, Laura Kelly, el central estat de Kansas té una gran tradició republicana i aquest partit controla les oficines del fiscal general i del secretari d’estat i les dues cambres de la legislatura estatal.

A més, a les presidencials també dominen els republicans i Donald Trump va ser el candidat a la presidència preferit en les dues últimes eleccions, amb el 56% dels vots.

El referèndum d’aquest dimarts ha sigut durament criticat per les organitzacions civils, que han denunciat que el text de la pregunta no és prou clar, en un intent de «desinformar i confondre per part dels qui s’oposen a l’avortament», va denunciar l’organització Planned Parenthood.

La data de la consulta

«Hem vist durant aquest procés molta confusió entorn de la pregunta que se sotmet a votació, i sobre la data en què s’està fent aquesta consulta», va apuntar Emily Wales, presidenta de l’organització, en un comunicat.

Wales al·ludia així al fet que la consulta se celebri un dimarts d’agost, però també a la pregunta plantejada, que dona lloc a confusions, segons les organitzacions en favor del dret a l’avortament, que consideren que pot portar a votants que volen protegir aquest dret a votar erròniament.

Els votants de Kansas han de decidir si es modifica la constitució estatal que permet al Govern finançar i garantir aquesta pràctica.

El resultat

En el cas d’un ‘sí’ a la reforma constitucional, serà el legislatiu estatal l’encarregat d’aprovar lleis sobre el procediment, que podrien apostar per més restriccions pel que fa al temps, per excepcions o per la prohibició total, com està passant en altres estats.

Si els ciutadans de Kansas diuen ‘no’ a la reforma, la constitució estatal quedaria sense canvis i els avortaments de fins a 22 setmanes seguirien sent legals, tot i que els legisladors encara podrien aprovar lleis restrictives.

Des que el 24 de juny el Tribunal Suprem –amb una majoria conservadora de sis jutges contra tres liberals– va eliminar la protecció federal del dret a l’avortament (vigent des del 1973 gràcies a la sentència ‘Roe contra Wade’), moltes dones d’estats com Texas, Oklahoma i Missouri han viatjat a Kansas per poder avortar, davant les restriccions imposades en aquests estats.